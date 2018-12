Beamer war an: Lehrer schaute vor Schülern Porno

Unachtsamkeit mit schweren Folgen: Ein Lehrer hat in einer Schule in Niederösterreich während des Unterrichts einen Porno geschaut. Weil er dabei nicht realisierte, dass der Beamer lief, kamen auch die Schüler in den „Genuss“ des Sexfilms - und dokumentierten dies mit ihren Smartphones. Der Lehrer wurde jetzt suspendiert.