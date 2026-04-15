NÖ: Baby nach Überholmanöver im Spital

In der Nacht auf Mittwoch kollidierten zwei Pkw auf der L9 in Gänserndorf (NÖ). Ein alkoholisierter 17-Jähriger krachte dabei in das Auto vor ihm, in dem sich auch ein Baby befand.
Ein 24-Jähriger saß am Dienstag kurz vor Mitternacht samt Ehefrau und Baby im Auto auf der L9 Richtung Gänserndorf, als ihn plötzlich jemand überholte. Das Überholmanöver, das ein 17-jähriger Jugendlicher auch noch in einem alkoholisierten Zustand tätigte, scheiterte katastrophal. Auf der Gegenfahrtrichtung dürfte ihm ein anderes Auto entgegengekommen sein, für Ausweichen war keine Zeit mehr.
Der Wagen des Betrunkenen prallte mit voller Wucht frontal in das Heck des Autos der Familie. Ihr Auto wurde von der Fahrbahn geschleudert und landete in einem Acker. Das mitfahrende Baby musste danach zur Abklärung ins Landesklinikum Mistelbach gebracht werden.
Auch Mutter und Betrunkener verletzt
Der 17-Jährige sowie die Ehefrau des 24-Jährigen wurden bei dem Unfall ebenfalls verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Wie schwer die Verletzungen der Betroffenen sind, steht bisher nicht fest. Der alkoholisierte Jugendliche ist seinen Führerschein laut Polizei erst einmal los. Eine Anzeige wurde an die Bezirkshauptmannschaft und die Staatsanwaltschaft Korneuburg gestellt.
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