NÖ: Baby nach Überholmanöver im Spital

Auch Mutter und Betrunkener verletzt

Der 17-Jährige sowie die Ehefrau des 24-Jährigen wurden bei dem Unfall ebenfalls verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Wie schwer die Verletzungen der Betroffenen sind, steht bisher nicht fest. Der alkoholisierte Jugendliche ist seinen Führerschein laut Polizei erst einmal los. Eine Anzeige wurde an die Bezirkshauptmannschaft und die Staatsanwaltschaft Korneuburg gestellt.