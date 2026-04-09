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Streumunition gezündet

„Geheime Trümpfe“: Kim testet neue Horror-Waffen

Ausland
09.04.2026 07:20
Nordkorea testet brisante Waffensysteme – und baut damit seine Drohkulisse weiter auf.
Nordkorea testet brisante Waffensysteme – und baut damit seine Drohkulisse weiter auf.(Bild: AFP/JUNG YEON-JE)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nordkorea treibt seine militärische Aufrüstung weiter voran – und präsentiert dabei nach eigenen Angaben gleich mehrere neue Waffensysteme. Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtet, sollen in den vergangenen Tagen Tests mit Raketen, Spezial-Sprengköpfen und sogar einem elektromagnetischen Waffensystem durchgeführt worden sein.

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Demnach habe das Land zwischen Montag und Mittwoch unter anderem den Sprengkopf einer taktischen Rakete mit Streumunition erprobt. Zusätzlich seien ein elektromagnetisches Waffensystem sowie Sprengköpfe aus Kohlefaser getestet worden.

Ein General bezeichnete die neuen Entwicklungen laut KCNA als „besondere Trümpfe“ für das nordkoreanische Militär.

Verstoß gegen UNO-Resolutionen
Bereits am Mittwoch hatte die Regierung in Südkorea über mehrere Raketentests des Nachbarlandes informiert. In Reaktion darauf wurde ein Dringlichkeitstreffen des nationalen Sicherheitsrates einberufen.

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Die Raketenversuche Nordkoreas stellen einen Verstoß gegen Resolutionen der Vereinten Nationen dar. Sie erfolgen zudem in einer Phase verschärfter Rhetorik aus Pjöngjang: Die Führung des Landes bezeichnet Südkorea mittlerweile offen als feindlichen Staat.

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