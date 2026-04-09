„Geheime Trümpfe“: Kim testet neue Horror-Waffen

Nordkorea treibt seine militärische Aufrüstung weiter voran – und präsentiert dabei nach eigenen Angaben gleich mehrere neue Waffensysteme. Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtet, sollen in den vergangenen Tagen Tests mit Raketen, Spezial-Sprengköpfen und sogar einem elektromagnetischen Waffensystem durchgeführt worden sein.