Nordkorea präsentiert stolz neue Raketenwerfer

Nordkoreas kommunistischer Machthaber Kim Jong-un hat einen riesigen Raketenwerfer inspiziert, der angeblich auch Atomsprengköpfe abfeuern kann. Dieser sei für den Abschuss von 600-Millimeter-Geschossen geeignet und laut dem Diktator weltweit einzigartig. Er sei „geeignet für einen Spezialangriff, sprich zur Erfüllung einer strategischen Mission“, sagte Kim.
Dabei verwendete er eine gängige Umschreibung für den Einsatz von Atomwaffen. Kim versicherte laut KCNA, das Waffensystem solle nur zur „Abschreckung“ nicht genannter Feinde dienen – Nordkoreas Erzfeind ist Südkorea.
Erster Atomtest vor 20 Jahren
Nordkorea verfügt Experten zufolge über Dutzende Atomsprengköpfe und hat in der Vergangenheit wiederholt bekräftigt, diese trotz internationaler Sanktionen behalten zu wollen. 2006 hatte Pjöngjang seinen ersten Atomtest ausgeführt. Das weitgehend isolierte Land argumentiert, dass es Atomwaffen zur Abschreckung gegen eine angebliche militärische Bedrohung auch durch Südkoreas Verbündeten USA benötige.
Nord- und Südkorea sind auch über sieben Jahrzehnte nach dem Ende des Korea-Kriegs im Jahre 1953 formell weiterhin im Kriegszustand. Die USA haben zehntausende Soldaten in Südkorea stationiert, unter anderem zum Schutz Südkoreas.
