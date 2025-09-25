Nordkorea soll Uran für 40 Atombomben besitzen

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hatte sich jüngst offen für neue Gespräche mit den USA gezeigt – wenn Washington die Forderung nach einem Verzicht auf Atomwaffen fallen lässt. „Wenn die Vereinigten Staaten ihre wahnhafte Besessenheit von der Denuklearisierung aufgeben und sich, als Anerkennung der Realität, wirklich eine friedliche Koexistenz mit uns wünschen, dann gibt es keinen Grund, warum wir diesem Wunsch nicht nachkommen sollten“, sagte Kim laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA am Montag.