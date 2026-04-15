Trump äußert sich zur Niederlage seines „Freundes“

In einem Telefoninterview mit der italienischen Zeitung Corriere della Sera erklärte Trump: „Er war mein Freund, es war nicht meine Wahl, doch er war mein Freund, ein guter Mensch, der die Frage der Einwanderung gut managte. Er hat nicht zugelassen, dass sie hingehen und das Land kaputtmachen.“ Orbán habe nicht erlaubt, dass Menschen nach Ungarn kämen und das Land zerstören, wie das in Italien der Fall sei, zitierte das Onlineportal hang.hu aus dem Interview mit Trump.