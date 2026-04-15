„Er sagte ,Guten Morgen Papa‘, dann schlug ich zu“

Unauffälliges Leben

„Der Angeklagte hat bis zur Tat ein vollkommen unauffälliges Leben gelebt – fast unnormal unauffällig. Er war sein Leben lang beim gleichen Unternehmen, 50 Jahre verheiratet, ohne ein einziges größeres Zerwürfnis. Auch hat er nicht ein einziges Mal die Hand gegen seine Frau oder seine drei Söhne erhoben“, führte die Gutachterin aus. Ein zweiter Herzinfarkt 2024 habe ihm aber sehr zu schaffen gemacht. Anstatt sich behandeln zu lassen, zog er sich immer mehr zurück, habe sich nutzlos und beschämt gefühlt, weil er auch mit Aufgaben wie dem Steuerausgleich nicht mehr fertig wurde. „Nachdem ich wenige Wochen zuvor fast einen Autounfall verursacht hätte, hat mir meine Frau auch nicht mehr zugetraut, dass ich unseren Sohn von der Arbeit in Linz abhole, was dann auch sie machen musste“, so der Ennser.