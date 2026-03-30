Zehn Minuten nach Streit zu Messer gegriffen

Voll zurechnungsfähig

Anschließend habe er versucht, sich selbst umzubringen, kam mit leichten Verletzungen ins Spital. Laut psychiatrischem Gutachten ist er voll zurechnungsfähig. Mögliche Milderungsgründe sind seine bisherige Unbescholtenheit und sein untadeliger Lebenswandel, und dass er sich bis jetzt geständig zeigte, und volle Verantwortung übernahm.

Zehn bis 20 Jahre

Als erschwerend könnte gewertet werden, dass es zwei Taten waren, die sich gegen Angehörige gerichtet hatten, und dabei ein Messer zum Einsatz kam. Im Falle einer Verurteilung drohen dem 78-Jährigen zehn bis 20 Jahre, bzw. lebenslang. Eine Einweisung steht nicht im Raum.