„Wir sagten ihm, er soll eine Therapie machen“

Zuerst mit einem Schlag betäubt

„Wir haben seit einem halben Jahre immer wieder auf ihn eingeredet, dass er doch eine Therapie machen soll. Alle haben gesehen, dass es mit ihm bergab geht“, sagt ein Freund der Familie. Von Sonntag auf Montag soll Robert K. schließlich seine Frau mit einem Schlag betäubt und die Bewusstlose erstochen haben, bevor er auch seinen Sohn tötete – so der Tatverdacht.