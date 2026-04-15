Flugzeug nahe Stausee abgestürzt: Zwei Tote

Bürgermeister Stephan Cranen erklärte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass das motorisierte Kleinflugzeug vom Flugplatz Aachen-Merzbrück gestartet sei. Laut Medienangaben saßen ein 59-jähriger Fluglehrer und sein 23-jähriger Schüler in der Maschine. Ob es sich um einen Übungsflug gehandelt hat, ist noch unklar.