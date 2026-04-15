Crash in Deutschland
Flugzeug nahe Stausee abgestürzt: Zwei Tote
Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen sind am Dienstag beide Männer Bord gestorben. Wanderer hatten das Flugzeugwrack mitten im Wald in der Nähe eines Stausees entdeckt.
Die Ursache für den Absturz sei bisher unklar, erklärte die Polizei in einer Mitteilung. Die Ermittlungen dauern demnach an. Weitere Personen seien nicht verletzt worden, hieß es.
Bürgermeister Stephan Cranen erklärte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass das motorisierte Kleinflugzeug vom Flugplatz Aachen-Merzbrück gestartet sei. Laut Medienangaben saßen ein 59-jähriger Fluglehrer und sein 23-jähriger Schüler in der Maschine. Ob es sich um einen Übungsflug gehandelt hat, ist noch unklar.
Polizei dementiert Gerücht
Zwischenzeitlich aufgetauchte Angaben, wonach das Wasser des Stausees durch den Absturz beeinträchtigt sei, dementierte ein Polizeisprecher gegenüber deutschen Medien.
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