Betrunkener Beifahrer zog plötzlich die Handbremse

Eine komplett verrückte Aktion leistete sich Dienstagnacht auf der Pyhrnautobahn bei Micheldorf ein 45-jähriger Kroate. Der stark betrunkene Mann, der als Beifahrer im Wagen eines Serben (55) mitfuhr, zog plötzlich während der Fahrt an der Feststellbremse. Die Folge: das Auto geriet ins Schleudern, der Lenker konnte nur mit Mühe und Not einen Unfall vermeiden.
Ein stark betrunkener Kroate (45) zog Dienstagnacht als Beifahrer während der Fahrt auf der A9 (Pyhrnautobahn) plötzlich die Handbremse an.
Laut dem serbischen Lenker (55) des Autos soll der Kroate gegen 22 Uhr kurz vor der Ortschaft Maisdorf, Gemeinde Schlierbach, die Handbremse so stark angezogen haben, dass der Wagen bei regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten war.
Betrunkener musste Wagen verlassen
Der von der gefährlichen Aktion geschockte und dann massiv verärgerte Serbe ließ den betrunkenen Kroaten am Autobahnparkplatz Maisdorf aussteigen und verständigte dann über Notruf die Polizei.
Er selbst konnte allerdings keine gültige Lenkberechtigung vorweisen, musste daher eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Der Kroate wurde von der Polizei wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.