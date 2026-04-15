Betrunkener Beifahrer zog plötzlich die Handbremse

Eine komplett verrückte Aktion leistete sich Dienstagnacht auf der Pyhrnautobahn bei Micheldorf ein 45-jähriger Kroate. Der stark betrunkene Mann, der als Beifahrer im Wagen eines Serben (55) mitfuhr, zog plötzlich während der Fahrt an der Feststellbremse. Die Folge: das Auto geriet ins Schleudern, der Lenker konnte nur mit Mühe und Not einen Unfall vermeiden.