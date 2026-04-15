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Love made in the 90ies

Heather Locklear und Lorenzo Lamas sind ein Paar!

Society International
15.04.2026 08:08
Heather Locklear und Lorenzo Lamas sollen sich Hals über Kopf ineinander verliebt haben.
Heather Locklear und Lorenzo Lamas sollen sich Hals über Kopf ineinander verliebt haben.(Bild: Krone KREATIV/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Kimberly White, APA/JC Olivera)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Wenn der „Renegade“-Beau mit der „Melrose Place“-Schönheit … Der langhaarige und muskulöse Lorenzo Lamas stieg Anfang der 90er-Jahre zum absoluten Frauenheld auf, während die blonde Schönheit Heather Locklear in Hollywood den Status des Sexsymbols erlangte. Nach Jahrzehnten der erfolglosen Beziehungen im Rampenlicht haben sich die einstigen Serienstars jetzt gefunden und sollen sich Hals über Kopf ineinander verliebt haben. 

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Das Paar wurde zum ersten Mal zusammen im November 2025 bei der „The World Largest Disco“-Gala in Buffalo (Bundesstaat New York) Arm in Arm abgelichtet. Das folgende Silvester hatten sie dann zusammen in „Barry’s Steakhouse“ im Circa Resort & Casino von Las Vegas gefeiert.

Endlich ist es offiziell!
Doch monatelang hatten sich sowohl Lamas (68) als auch Locklear (64) geweigert, die Gerüchte einer Romanze zu bestätigen. Bis jetzt! Ein Sprecher von Lamas bestätigte bei „E! News“: „Die beiden sind ein Paar.“

Und nicht nur das: Die Beziehung soll laut eines Insiders bei „TMZ“ so weit fortgeschritten sein, dass die beiden ihre Kinder einander vorgestellt haben sollen. 

Heather Locklear soll mit Lorenzo Lamas ihr Liebes-Glück gefunden haben. Die beiden sollen sich ...
Heather Locklear soll mit Lorenzo Lamas ihr Liebes-Glück gefunden haben. Die beiden sollen sich schon ihre Kinder vorgestellt haben.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Kimberly White)

Zwei Rocker-Ehen gescheitert
Beide Stars hatten mit erfolglosen Ehen und Achterbahn-Beziehungen im Rampenlicht in der Vergangenheit für viele Schlagzeilen gesorgt. Locklear war von 1986 bis 1993 mit Mötley-Crüe-Schlagzeuger Tommy Lee verheiratet und anschließend von 1994 bis 2007 mit Bon-Jovi-Gitarrist Richie Sambora. Während dieser Ehe kam ihre Tochter Ava Sambora zur Welt, die heute 28 Jahre alt ist.

Außerdem war sie mit ihrem „Melrose Place“-Co-Star Jack Wagner verlobt, mit dem sie von 2007 bis 2011 liiert war. Im Mai 2025 hatte sie nach fünf Jahren erneut eine Verlobung gelöst, diesmal von ihrem Jugendfreund Chris Heisser. Seither war sie Single.

Lamas war sechsmal verheiratet
Lamas war bereits sechsmal verheiratet und lebt von seiner letzten Ehefrau Kenna Scott seit 2025 in Trennung. Mit seiner Ex-Frau Michele Smith hat er die Kinder A.J. Lamas (42) und Shayne Lamas (40). Aus seiner Ehe mit dem ehemaligen „Playboy“-Playmate Shauna Sand stammen die Töchter Alexandra Lamas (28), Victoria Lamas (26) und Isabella Lamas (25). Von Lebensgefährtin Daphne Ashbrook stammt Tochter Paton (37).

Lorenzo Lamas war sechsmal verheiratet und hat sechs Kinder.
Lorenzo Lamas war sechsmal verheiratet und hat sechs Kinder.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Frazer Harrison)

Tochter Victoria machte 2022 Schlagzeilen, als sie eine Kurz-Romanze mit Leonardo DiCaprio hatte. Ihr Vater verriet der „New York Post“, dass er seinen Kindern seine Einstellung zu Beziehungen weitergegeben habe: „Sie sind wie Ferien, genieße sie, solange sie gehen. Und wenn sie länger als die typischen Ferienzeitraum dauern, großartig. Und wenn nicht, dann behüte dein Herz!“

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