Heather Locklear und Lorenzo Lamas sind ein Paar!

Tochter Victoria machte 2022 Schlagzeilen, als sie eine Kurz-Romanze mit Leonardo DiCaprio hatte. Ihr Vater verriet der „New York Post“, dass er seinen Kindern seine Einstellung zu Beziehungen weitergegeben habe: „Sie sind wie Ferien, genieße sie, solange sie gehen. Und wenn sie länger als die typischen Ferienzeitraum dauern, großartig. Und wenn nicht, dann behüte dein Herz!“