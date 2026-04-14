EU verschärft ihre Einfuhrregeln für Stahl

„Sie sind eine notwendige Antwort auf die massiven globalen Überkapazitäten, die den internationalen Stahlmarkt seit Jahren verzerren und unsere heimische Industrie unter enormen Druck setzen“, sagte Österreichs Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) in einer Aussendung. Die Maßnahme war bereits im Herbst angekündigt worden. Damals kam unter anderem von der Wirtschaftskammer Zustimmung. Ziel der höheren Zölle und der Begrenzung ist, dass die Importe sinken und die Produktion innerhalb der EU steigt.