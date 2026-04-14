Krieg treibt Preise: EU will Strom billiger machen

Gaspreise deutlich gestiegen

Hintergrund der Überlegungen ist die Entwicklung an den Energiemärkten: In den ersten drei Wochen des Iran-Krieges haben sich die europäischen Erdgaspreise laut Bericht nahezu verdoppelt. Trotz eines leichten Rückgangs lagen sie am Dienstag noch rund 35 Prozent über dem Niveau vor Kriegsbeginn.