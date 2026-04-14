ÖVP legt politische Schwerpunkte fest

Fanclub Burgenland soll abgeschafft werden

Beim leistbaren Leben rückt man die Strompreise in den Fokus. Ziel ist ein Tarif von rund zehn Cent pro Kilowattstunde. „Günstiger Strom ist möglich, alle anderen Bundesländer zeigen es längst vor. Es braucht auch im Burgenland endlich faire Preise für alle“, fordert Zarits.