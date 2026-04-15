Spaziergänger sorgen sich um Graugans mit Handicap

Am Leopoldskroner Weiher machen sich Spaziergänger um eine Graugans mit hängendem Flügel Sorgen. Unzählige Anrufe gehen bei der Tierrettung ein. Dort beruhigen die Experten.
Die Graugans scheint mit ihrem besonderen Flügel gut zurechtzukommen. „Sie ist dort ins Umfeld integriert, hat einen Partner, frisst und schwimmt“, schildert Helga Pral von der Österreichischen Tierrettung die Lage. Die Gans soll deshalb auch nicht aus dem Umfeld der dortigen Grauganspopulation mit Hunderten Tieren herausgerissen werden, so die tierärztliche Einschätzung.
Der Anblick alarmiert aber immer wieder Spaziergänger. Pral: „Bei uns gehen laufend Anrufe ein. Es besteht aber keine akute Gefahr. Wir haben das im Blick.“ Auch die Jägerschaft ist informiert.
Die Tierrettung bedankt sich grundsätzlich bei aufmerksamen Salzburgern, bittet aber darum, keine Einfangversuche der Graugans mit Handicap am Weiher zu unternehmen. Auch Hunde sind im Uferbereich unbedingt an der Leine zu führen, denn das könnte die Gans und ihre Begleiter noch zusätzlich stressen.
Die Graugänse von Leopoldskron sorgen immer wieder für Aufregung. Es gab Unmut, dass sie ganze Wiesen kahl fressen und in der Umgebung Kot hinterlassen. Die Stadt genehmigt Abschüsse. Auch ein Fall von Tierquälerei mit einer gehäuteten Gans schockierte einmal.
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