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Spaziergänger sorgen sich um Graugans mit Handicap

Salzburg
15.04.2026 08:00
Diese Graugans mit hängendem Flügel soll nicht aus dem Umfeld gerissen werden.
Diese Graugans mit hängendem Flügel soll nicht aus dem Umfeld gerissen werden.(Bild: Österreichische Tierrettung)
Porträt von Sabine Salzmann
Von Sabine Salzmann

Am Leopoldskroner Weiher machen sich Spaziergänger um eine Graugans mit hängendem Flügel Sorgen. Unzählige Anrufe gehen bei der Tierrettung ein. Dort beruhigen die Experten.

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Die Graugans scheint mit ihrem besonderen Flügel gut zurechtzukommen. „Sie ist dort ins Umfeld integriert, hat einen Partner, frisst und schwimmt“, schildert Helga Pral von der Österreichischen Tierrettung die Lage. Die Gans soll deshalb auch nicht aus dem Umfeld der dortigen Grauganspopulation mit Hunderten Tieren herausgerissen werden, so die tierärztliche Einschätzung.

Der Anblick alarmiert aber immer wieder Spaziergänger. Pral: „Bei uns gehen laufend Anrufe ein. Es besteht aber keine akute Gefahr. Wir haben das im Blick.“ Auch die Jägerschaft ist informiert.

Die Tierrettung bedankt sich grundsätzlich bei aufmerksamen Salzburgern, bittet aber darum, keine Einfangversuche der Graugans mit Handicap am Weiher zu unternehmen. Auch Hunde sind im Uferbereich unbedingt an der Leine zu führen, denn das könnte die Gans und ihre Begleiter noch zusätzlich stressen.

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