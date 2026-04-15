Spaziergänger sorgen sich um Graugans mit Handicap

Die Graugans scheint mit ihrem besonderen Flügel gut zurechtzukommen. „Sie ist dort ins Umfeld integriert, hat einen Partner, frisst und schwimmt“, schildert Helga Pral von der Österreichischen Tierrettung die Lage. Die Gans soll deshalb auch nicht aus dem Umfeld der dortigen Grauganspopulation mit Hunderten Tieren herausgerissen werden, so die tierärztliche Einschätzung.