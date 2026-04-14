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Kontrollen im Zug

Drei Bahnfahrer mit 270 Gramm Suchtgift erwischt

Salzburg
14.04.2026 16:30
Symbolbild
Symbolbild(Bild: ANDREAS TROESTER)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Die Salzburger Exekutive führte am Montagnachmittag Fahndungskontrollen auf Bahnhöfen und in Zügen durch: Speziell die Bahnstrecke Saalfelden-Schwarzach nahmen die Beamten ins Auge. Bei zwei Zugfahrten konnten sie je drei Personen erwischen, die reichlich Cannabis bei sich hatten.

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Die Polizisten nahmen den Zug am Montagnachmittag von Saalfelden nach Schwarzach und kontrollierten dabei insgesamt neun Personen. Drei Personen führten dabei Rauschgift mit sich: Insgesamt 270 Gramm Cannabis und Cannabisharz stellten die Beamten im Zuge der Kontrollen sicher. 

Den Abendzug zurück von Schwarzach nach Saalfelden prüfte die Polizei erneut: Dabei ging ihnen ein Slowake ins Netz, der sich trotz aufrechtes Aufenthaltsverbots hier im Bundesland befand. Er wurde festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum gebracht.

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