Drei Bahnfahrer mit 270 Gramm Suchtgift erwischt

Die Salzburger Exekutive führte am Montagnachmittag Fahndungskontrollen auf Bahnhöfen und in Zügen durch: Speziell die Bahnstrecke Saalfelden-Schwarzach nahmen die Beamten ins Auge. Bei zwei Zugfahrten konnten sie je drei Personen erwischen, die reichlich Cannabis bei sich hatten.
Die Polizisten nahmen den Zug am Montagnachmittag von Saalfelden nach Schwarzach und kontrollierten dabei insgesamt neun Personen. Drei Personen führten dabei Rauschgift mit sich: Insgesamt 270 Gramm Cannabis und Cannabisharz stellten die Beamten im Zuge der Kontrollen sicher.
Den Abendzug zurück von Schwarzach nach Saalfelden prüfte die Polizei erneut: Dabei ging ihnen ein Slowake ins Netz, der sich trotz aufrechtes Aufenthaltsverbots hier im Bundesland befand. Er wurde festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum gebracht.
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