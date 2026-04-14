Tumor-Diagnose bei Kabarettist Torsten Sträter

Bart rieselte auf Pullover

Mehr Infos zu seiner Tumor-Diagnose werde es nicht geben, so der Komiker, der gleichzeitig darum bat, dass seine Privatsphäre gewährt wird. Auch sei es nicht nötig, ihm „alternative Behandlungsmethoden“ vorzuschlagen. „Ich bin schon froh, dass ich das alles bis hierhin sehr gut vertragen habe“, erklärte er – und ergänzte humorvoll: „Wenn man davon absieht, dass mir mein kompletter Bart auf den Pullover rieselte. Der wächst aber gerade nach, und vermutlich werden Bärte generell überschätzt.“