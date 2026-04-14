Tumor-Diagnose bei Kabarettist Torsten Sträter

Nachdem Torsten Sträter mehrere Auftritte abgesagt hat, meldete sich der Kabarettist nun mit einem persönlichen Statement bei seinen Fans und macht öffentlich, dass bei ihm ein Tumor gefunden wurde.
Auf seiner offiziellen Homepage eilte Sträter vorerst mit, dass auch Termine im April verschoben werden müssen. „Ich weiß, viele haben sich in den letzten Monaten gefragt, was los ist“, erklärte der Kabarettist daraufhin.
„Keine Depressionen“
Und fuhr an seine Fans gerichtet fort: „Ich kann Sie einerseits beruhigen: Es sind keine Depressionen. Dummerweise ist es stattdessen ein Tumor. Meine gesundheitlichen Probleme sind also eher physischer Natur.“
Gleichzeitig merkte er an, dass er sich in den Händen „überaus fähiger“ Ärzte befinde. Er sei in den letzten Wochen intensiv behandelt worden, weshalb er keine Auftritte wahrnehmen habe können.
Im Mai wieder auf der Bühne
Aber der 59-Jährige hat auch gute Neuigkeiten für seine Fans. „Im Mai sieht‘s schon ganz anders aus. Da werden wir uns sehen, und darauf freue ich mich sehr.“ Dennoch hoffe er, dass sein Publikum auch dann Verständnis hätten, wenn die Shows im Mai „aus Erholungsgründen“ möglicherweise etwas kürzer ausfallen als gewohnt.
Auch entschuldigte sich Sträter bei seinen Fans, dass so lange Funkstille geherrscht habe. „Es liegt einfach in der Natur der Sache, dass derartige Erkrankungen dazu führen, dass man sich um nichts anderes kümmert und erst einmal für nichts anderes einen Kopf hat“, erklärte er.
Bart rieselte auf Pullover
Mehr Infos zu seiner Tumor-Diagnose werde es nicht geben, so der Komiker, der gleichzeitig darum bat, dass seine Privatsphäre gewährt wird. Auch sei es nicht nötig, ihm „alternative Behandlungsmethoden“ vorzuschlagen. „Ich bin schon froh, dass ich das alles bis hierhin sehr gut vertragen habe“, erklärte er – und ergänzte humorvoll: „Wenn man davon absieht, dass mir mein kompletter Bart auf den Pullover rieselte. Der wächst aber gerade nach, und vermutlich werden Bärte generell überschätzt.“
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