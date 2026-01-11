Sorge um Kult-Kabarettistin Monica Weinzettl

So hatte sie sich den Start ins neue Jahr ganz sicher nicht vorgestellt! Für Kabarettistin Monica Weinzettl – berühmt-berüchtigt als „Frau Knackal“ – begann 2026 mit einem echten Schockmoment. Gleich in den ersten Tagen musste die 58-Jährige mit dem Notarzt ins Krankenhaus gebracht werden.
Auf Facebook und Instagram wandte sich Weinzettl nun an ihre Fans – offen, ehrlich und mit einer Portion schwarzem Humor. Dennoch bleibt die Sorge spürbar: Der Jahresbeginn habe es für sie in sich gehabt. Als wäre schon wieder Silvester, schreibt sie: „2026 war ein anstrengendes Jahr.“
In einem Video zeigt sie ein Foto von sich im Krankenhausbett, sichtbar gezeichnet und mit einer Infusionsnadel im Arm. Was genau zu dem medizinischen Notfall führte, verrät sie nicht – der Anblick wirkt jedoch beunruhigend. Die erleichternde Nachricht folgt immerhin zum Schluss: Weinzettl durfte die Klinik bereits wieder verlassen.
Vom Krankenbett zum Zahnarztstuhl
Kaum hatte sich ihr Zustand wieder stabilisiert, folgte die nächste Hiobsbotschaft: Beim Mittagessen biss sich Weinzettl einen Zahn aus. „Man glaubt es kaum“, kommentiert sie die Pannenserie, die selbst für eine erfahrene Kabarettistin kaum zu toppen ist.
Auch Ehemann und Schauspielkollege Gerold Rudle (63) blieb vom Pech nicht verschont. Mit einem Augenzwinkern erzählt Weinzettl, dass er das Auto seiner Frau kurzerhand im gemeinsamen Tourwagen „geparkt“ habe.
Hier Weinzettls Facebook-Video ansehen:
Trotz allem: Humor statt Verzweiflung
Doch aufgeben kommt für Monica Weinzettl nicht infrage. Statt zu klagen, nimmt sie die Missgeschicke mit Humor und verabschiedet sich scherzhaft bereits vom laufenden Jahr: „Also liebes 2026 – tschüss. Willkommen 2027.“
Fans reagieren erleichtert und senden zahlreiche Genesungswünsche. Bleibt zu hoffen, dass nach diesem turbulenten Fehlstart nun endlich ruhigere Tage für das Kabarett-Paar anbrechen.
