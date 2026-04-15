Alarmknopf soll Frauen vor Gewalttaten schützen

Betretungs- und Annäherungsverbot

Angesichts der anhaltenden häuslichen Gewalt gegen Frauen lassen die Grünen in Oberösterreich nun mit einer Idee aufhorchen. Sie beantragen morgen im Landtag die „Einführung mobiler Gewaltschutz-Notfallsysteme für besonders gefährdete Frauen“. Damit seien Frauen gemeint, gegen deren (Ex-)Partner bereits ein Betretungs- und Annäherungsverbot besteht, sagt die Grüne Frauensprecherin Dagmar Engl. „Wenn einen Gefährder dieses Verbot nicht kümmert und er sich darüber hinwegsetzt, ist das Leben der Frau in Gefahr.“