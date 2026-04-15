Alarmknopf soll Frauen vor Gewalttaten schützen

Eine direkte Leitung zur Polizei, um Femizide zu verhindern: Angesichts der zahlreichen Fälle von häuslicher Gewalt fordern die Grünen die Einrichtung eines mobilen Notrufsystems. Ähnlich wie in der Seniorenbetreuung sollen Einsatzkräfte in gefährlichen Situationen per Knopfdruck alarmiert werden können.
Die Bluttat in Sooß (NÖ), bei der ein 47-Jähriger am Ostersonntag seine von ihm getrennt lebende Ehefrau (38) getötet haben soll, war bereits der sechste Femizid in Österreich in diesem Jahr. 2025 gab es laut Berichten der Autonomen Frauenhäuser bundesweit 15 mutmaßliche Femizide und 34 Mordversuche an Frauen. Die Täter: durchwegs (ehemalige) Ehegatten, Lebensgefährten und Freunde.
Betretungs- und Annäherungsverbot
Angesichts der anhaltenden häuslichen Gewalt gegen Frauen lassen die Grünen in Oberösterreich nun mit einer Idee aufhorchen. Sie beantragen morgen im Landtag die „Einführung mobiler Gewaltschutz-Notfallsysteme für besonders gefährdete Frauen“. Damit seien Frauen gemeint, gegen deren (Ex-)Partner bereits ein Betretungs- und Annäherungsverbot besteht, sagt die Grüne Frauensprecherin Dagmar Engl. „Wenn einen Gefährder dieses Verbot nicht kümmert und er sich darüber hinwegsetzt, ist das Leben der Frau in Gefahr.“
Sprechverbindung zu Notrufstelle
Und genau dann soll das Alarmsystem zum Einsatz kommen – etwa in Form eines Armbands mit Notfallbutton wie bei den bekannten Rufhilfe-Systemen für Senioren. Per Knopfdruck könne die bedrohte Frau eine Sprechverbindung zu einer Notrufstelle herstellen und Einsatzkräfte alarmieren. „Das wäre ein handfestes Akutinstrument – eine für die Frauen trag- und spürbare Maßnahme, die in den eigenen vier Wänden Schutz und Sicherheit erhöhen soll“, sagt Engl.
Erhält der Antrag morgen eine Mehrheit, ist die Landesregierung aufgefordert, sich im Bund für die Einrichtung eines derartigen Systems inklusive Schaffung der notwendigen rechtlichen, technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen einzusetzen.
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