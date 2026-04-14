Antisemitische Attacke: „Zünde dein Geschäft an“

Absage wegen Panikattacke

Die Verhandlung fand ohne den Angeklagten statt, der laut Verteidiger kurzfristig wegen einer Panikattacke abgesagt hatte und sich weiterhin für „nicht schuldig“ hält. Ein früheres Urteil über 15 Monate bedingte Haft war vom Oberlandesgericht aufgehoben worden, da die Verhandlung unzulässig in seiner Abwesenheit geführt worden war. Zudem war der Mann erst kürzlich wegen anderer Delikte zu zwölf Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Insgesamt weist er dreizehn Vorstrafen auf.