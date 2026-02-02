Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Achtung, Sanierer!

Heizungsförderung: Das ist seit Montag zu beachten

Österreich
02.02.2026 13:23
Mehr als 30.000 fossile Heizungen sollen in Österreich auf Alternativen wie eine Wärmepumpe ...
Mehr als 30.000 fossile Heizungen sollen in Österreich auf Alternativen wie eine Wärmepumpe ausgetauscht werden (Symbolbild).(Bild: SkyLine - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ab 2. Februar können laut Angaben des Umweltministeriums keine Anträge mehr für den Sanierungsbonus für eine thermisch-energetische Sanierung gestellt werden. Für die neue Heizungsförderung hat das Ministerium den Fokus ausschließlich auf den Kesseltausch verschoben. 

0 Kommentare

Die Heizungsförderung startete bereits im November. Bisher konnten Anträge für die Förderung eines Heizkesseltausches sowie für den Sanierungsbonus für eine thermisch-energetische Sanierung gestellt werden. Damit ist jetzt Schluss: Ab 2. Februar seien nur noch Anträge für den Kesseltausch möglich, teilte das Ministerium am Montag mit.

Bis 2030 Topf jährlich mit 360 Millionen Euro gefüllt
Grund sei, dass der Kesseltausch eine „deutlich höhere CO2-Einsparung pro eingesetztem Euro erzielt“ als die thermisch-energetische Sanierung. Bisher seien Anträge im Volumen von 220 Mio. Euro gestellt worden. Für die Jahre 2026 bis 2030 steht ein jährliches Fördervolumen von 360 Millionen Euro zur Verfügung. Die Gesamtförderung beträgt maximal 30 Prozent der förderungsfähigen Investitionskosten. Im alten Modell unter der schwarz-grünen Vorgängerregierung waren es bis zu 75 Prozent gewesen.

Zitat Icon

Der Kesseltausch erzielt eine deutlich höhere CO2-Einsparung pro eingesetztem Euro als die thermisch-energetische Sanierung.

Branche erfreut über mehr Planungssicherheit
Die Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ) begrüßt die Änderungen in der Förderung, da der gemeinsame Topf die Planbarkeit negativ beeinflusst habe. „Nach drei Monaten waren bereits rund Zwei Drittel des verfügbaren Kontingents ausgeschöpft. Die Heizungsbranche musste daher befürchten, dass bereits wenige Monate nach Förderstart abermals ein Stopp für den Heizungstausch droht“, so EEÖ-Geschäftsführerin Martina Prechtl-Grundnig.

Lesen Sie auch:
Der Umstieg auf umweltfreundliche Heizungssysteme wird weniger gefördert als bisher ...
Kritik von FPÖ, Grünen
So funktioniert die neue Förderung für Sanierung
03.10.2025
Heizkessel & Co.
Harter Kahlschlag bei den Umweltförderungen kommt
02.10.2025

Die Fokussierung auf den Kesseltausch nehme auch Kunden die Unsicherheit. Auch der Biomasseverband und proPellets sehen in der Umstellung eine Verbesserung der Planungssicherheit für Kunden und die Wirtschaft.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
236.601 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
127.826 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Österreich
Auf Druck von Erna (93) wird FinanzOnline umgebaut
100.237 mal gelesen
Erna Pauer wird in wenigen Tagen 94 Jahre alt – und brachte den Finanzminister dazu, den Zugang ...
Mehr Österreich
Achtung, Sanierer!
Heizungsförderung: Das ist seit Montag zu beachten
Toter Häftling in NÖ
Ministerin prüft mögliche Mängel im Strafvollzug
Mit 183 km/h
Drei Probeführerscheine weg: Raser gestoppt
In Erdloch versteckt
Weibliche Leiche auf Grünfläche in Wien entdeckt
Unfall im Frühverkehr
18-Jähriger kracht frontal in Lkw und stirbt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf