Bevölkerung in Vorarlberg nimmt stetig zu

Vorarlbergs Bevölkerung wächst weiter – wenn auch langsam. Die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr beträgt heuer nur 0,1 Prozent. Besonders beliebt ist bei Neuankömmlingen das Rheintal.
Jedes Jahr wird in Vorarlberg die Bevölkerungszahl erhoben, so auch heuer. Mit Stichtag 31. März hatten insgesamt 412.623 Personen ihren Hauptwohnsitz in Vorarlberg angemeldet. Das sind um 397 beziehungsweise um 0,1 Prozent mehr als im Vorjahr.
Die Bevölkerungsentwicklung wird neben der Geburtenbilanz (Saldo aus Geburten minus Sterbefälle) durch die Wanderungsbilanz (Saldo aus Zuzügen minus Wegzüge) beeinflusst. In den vergangenen zwölf Monaten ist das Bevölkerungswachstum auf eine vorläufige positive Geburtenbilanz mit einem Plus von 204 Personen und die errechnete Wanderungsbilanz mit einem Plus von 193 Personen zurückzuführen. Der Geburtenüberschuss trägt zu 51 Prozent, die Wanderungsbilanz mit 49 Prozent zur steigenden Bevölkerungsentwicklung bei.
Erfasst werden bei der Erhebung auch die verschiedenen Staatsbürgerschaften: In Vorarlberg leben 86.975 Ausländer und Ausländerinnen aus über 157 Nationen. Ihr Anteil an der Wohnbevölkerung liegt bei 21,1 Prozent und ist gegenüber dem Vorjahr so gut wie gleichgeblieben. Die größte ausländische Bevölkerungsgruppe bilden 20.906 deutsche Staatsangehörige. Die zweitgrößte Gruppe sind 12.613 Personen mit türkischem Pass.
Rheintal besonders beliebt
In Hinblick auf die Zunahme an Bürgern und Bürgerinnen verbucht das Rheintal das größte Wachstum, wo 647 Personen mehr gemeldet wurden. Zusätzliche 64 (+0,2 Prozent) Personen haben sich im Bregenzerwald angesiedelt. Am stärksten zurückgegangen ist die Bevölkerung im Kleinwalsertal – um 154 Personen beziehungsweise 0,9 Prozent.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.