Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stichtag 31. März

Bevölkerung in Vorarlberg nimmt stetig zu

Vorarlberg
14.04.2026 12:30
Das Rheintal.
Das Rheintal.(Bild: Rubina Bergauer)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Vorarlbergs Bevölkerung wächst weiter – wenn auch langsam. Die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr beträgt heuer nur 0,1 Prozent. Besonders beliebt ist bei Neuankömmlingen das Rheintal. 

0 Kommentare

Jedes Jahr wird in Vorarlberg die Bevölkerungszahl erhoben, so auch heuer. Mit Stichtag 31. März hatten insgesamt 412.623 Personen ihren Hauptwohnsitz in Vorarlberg angemeldet. Das sind um 397 beziehungsweise um 0,1 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die Bevölkerungsentwicklung wird neben der Geburtenbilanz (Saldo aus Geburten minus Sterbefälle) durch die Wanderungsbilanz (Saldo aus Zuzügen minus Wegzüge) beeinflusst. In den vergangenen zwölf Monaten ist das Bevölkerungswachstum auf eine vorläufige positive Geburtenbilanz mit einem Plus von 204 Personen und die errechnete Wanderungsbilanz mit einem Plus von 193 Personen zurückzuführen. Der Geburtenüberschuss trägt zu 51 Prozent, die Wanderungsbilanz mit 49 Prozent zur steigenden Bevölkerungsentwicklung bei.

Erfasst werden bei der Erhebung auch die verschiedenen Staatsbürgerschaften: In Vorarlberg leben 86.975 Ausländer und Ausländerinnen aus über 157 Nationen. Ihr Anteil an der Wohnbevölkerung liegt bei 21,1 Prozent und ist gegenüber dem Vorjahr so gut wie gleichgeblieben. Die größte ausländische Bevölkerungsgruppe bilden 20.906 deutsche Staatsangehörige. Die zweitgrößte Gruppe sind 12.613 Personen mit türkischem Pass.

Rheintal besonders beliebt
In Hinblick auf die Zunahme an Bürgern und Bürgerinnen verbucht das Rheintal das größte Wachstum, wo 647 Personen mehr gemeldet wurden. Zusätzliche 64 (+0,2 Prozent) Personen haben sich im Bregenzerwald angesiedelt. Am stärksten zurückgegangen ist die Bevölkerung im Kleinwalsertal – um 154 Personen beziehungsweise 0,9 Prozent.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
14.04.2026 12:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
5° / 8°
Symbol leichter Regen
Bludenz
7° / 11°
Symbol bedeckt
Dornbirn
7° / 11°
Symbol bedeckt
Feldkirch
8° / 11°
Symbol bedeckt

krone.tv

Orgel bereits ertönt
„Brand aus“ bei Hotel: Haupthaus, Kirche gerettet
US-Vizepräsident JD Vance nach seiner Rückkehr aus Pakistan
Verteidigt Blockade
Trump-Vize: Wirtschaftsterror „können wir auch“
Der Mann wurde auf die Notaufnahme überstellt.
War nicht versichert
Notfall: Bruder im Spital als Ehemann ausgegeben
Donald Trump lässt sich McDonalds-Essen liefern und verkündet, dass der Iran einen Deal machen ...
Fast Food für Trump
US-Präsident: Iran hat angerufen, „wollen Deal“
Sämtlichen Schiffen soll die Durchfahrt untersagt werden. 
Ölpreise ziehen an!
Iran belächelt Trumps Hormuz-Blockade: „Viel Spaß“
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
717.052 mal gelesen
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Adabei Österreich
„Mr. Ferrari“ Heribert Kasper von Hotel delogiert
111.912 mal gelesen
Sportwagenhändler Heribert Kasper sucht ein neues Zuhause.
Tirol
5-Sterne-Hotel in Flammen: Auch Kirche in Gefahr!
106.956 mal gelesen
Am Dach des Hotels brannte es lichterloh. Aus der angrenzenden Kirche wurden sakrale Gegenstände ...
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
6370 mal kommentiert
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Innenpolitik
Ungarn: ÖVP schießt scharf, auch Kickl reagiert
2146 mal kommentiert
Ungarns Ex-Ministerpräsident Viktor Orbán und FPÖ-Chef Herbert Kickl
Außenpolitik
Der „neue Orbán“ steht vor einer Herkulesaufgabe
1396 mal kommentiert
Mehr Vorarlberg
Trotz Großfahndung
Ausgebüxter Häftling immer noch auf der Flucht
Stichtag 31. März
Bevölkerung in Vorarlberg nimmt stetig zu
Sanierungsverfahren
Pleitegeier kreist über Metallbau Kobald
Vorbereitungen laufen
Ländle-Bäder machen sich startklar für die Saison
Schwer verletzt
Baumstamm stürzte herab, 40-Jähriger eingeklemmt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf