Bevölkerung in Vorarlberg nimmt stetig zu

Die Bevölkerungsentwicklung wird neben der Geburtenbilanz (Saldo aus Geburten minus Sterbefälle) durch die Wanderungsbilanz (Saldo aus Zuzügen minus Wegzüge) beeinflusst. In den vergangenen zwölf Monaten ist das Bevölkerungswachstum auf eine vorläufige positive Geburtenbilanz mit einem Plus von 204 Personen und die errechnete Wanderungsbilanz mit einem Plus von 193 Personen zurückzuführen. Der Geburtenüberschuss trägt zu 51 Prozent, die Wanderungsbilanz mit 49 Prozent zur steigenden Bevölkerungsentwicklung bei.