Nur 250 Meter Gras: Wo Fliegen noch Abenteuer ist!

Der Motor dröhnt und die Maule M5 steuert direkt auf eine steile Almwiese zu. Weit und breit ist kein Tower, kein Durchstarten möglich. Nur 250 Meter Gras, dahinter Wald. Willkommen in der Welt der Gebirgspiloten. Diese Reportage zeigt, warum sich Piloten bewusst dieser Herausforderung stellen, welche Rolle Tradition, Technik und Natur dabei spielen – und weshalb Gebirgsfliegen als eines der letzten echten Abenteuer der modernen Luftfahrt gilt.
Auf einer Wiese auf der steirischen Seite der Koralpe hat die „Bergkrone“ jene Piloten getroffen, die den idyllischen Almfleck für ein Wochenende in einen Trainingsplatz für eine der anspruchsvollsten Disziplinen der Fliegerei verwandeln.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.