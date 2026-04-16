Nur 250 Meter Gras: Wo Fliegen noch Abenteuer ist!

Der Motor dröhnt und die Maule M5 steuert direkt auf eine steile Almwiese zu. Weit und breit ist kein Tower, kein Durchstarten möglich. Nur 250 Meter Gras, dahinter Wald. Willkommen in der Welt der Gebirgspiloten. Diese Reportage zeigt, warum sich Piloten bewusst dieser Herausforderung stellen, welche Rolle Tradition, Technik und Natur dabei spielen – und weshalb Gebirgsfliegen als eines der letzten echten Abenteuer der modernen Luftfahrt gilt.