Kundin belästigt: Lieferant gefeuert und flüchtig

Nachdem sich ein Lieferando-Fahrer vor seiner Kundin vollkommen ungeniert entblößt hatte, wurde es erst mal ruhig um den Fall. Doch nun weiß die „Krone“ neue Details: Es gibt erste Ermittlungserfolge.
Es ist ein Fall, der für viel Kopfschütteln sorgte: Vor zwei Wochen bestellte die 35-jährige Eva S. (Name der Redaktion bekannt), wie berichtet, Katzenfutter über Lieferando. Der Lieferant soll die Wienerin an der Tür an der Brust berührt haben – sie dachte, es sei ein Versehen gewesen –, ehe er darum bat, die Toilette benutzen zu dürfen. Doch dann entblößte sich der Fahrer unaufgefordert vor Eva und präsentierte ihr sein erigiertes Genital. Die 35-Jährige flüchtete in ein anderes Zimmer und forderte den Mann auf, die Wohnung zu verlassen.
Wir möchten nochmals betonen, dass die Sicherheit unserer Community für uns höchste Priorität hat. Wir sind zutiefst erschüttert über den geschilderten Vorfall.
Lieferando auf „Krone“-Anfrage
Daraufhin zeigte er ihr sein „bestes Stück“ erneut. Sie schrie ihn an und flüchtete. Eva S. verständigte den Frauennotruf, dann die Polizei. Auch bei Lieferando meldete sie sich. Der Anbieter versprach uneingeschränkte Kooperation mit den Behörden.
Tatverdächtiger identifiziert
Zwei Wochen liegt die brisante Causa mittlerweile zurück – und es wurde leise um den Fall. Daher fragte die „Krone“ erneut nach. Und siehe da: Der mutmaßliche Täter konnte ausgeforscht werden, die Ermittlungen (es geht um sexuelle Belästigung mit geschlechtlicher Handlung) sind im Gange. Der Fahrer, es soll sich um einen Araber handeln, ist untergetaucht. Auf „Krone“-Anfrage versichert der Arbeitgeber Lieferando, dass der Verdächtige „mit sofortiger Wirkung bis zur Aufklärung des Sachverhalts suspendiert“ wurde.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.