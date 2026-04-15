Kundin belästigt: Lieferant gefeuert und flüchtig

Es ist ein Fall, der für viel Kopfschütteln sorgte: Vor zwei Wochen bestellte die 35-jährige Eva S. (Name der Redaktion bekannt), wie berichtet, Katzenfutter über Lieferando. Der Lieferant soll die Wienerin an der Tür an der Brust berührt haben – sie dachte, es sei ein Versehen gewesen –, ehe er darum bat, die Toilette benutzen zu dürfen. Doch dann entblößte sich der Fahrer unaufgefordert vor Eva und präsentierte ihr sein erigiertes Genital. Die 35-Jährige flüchtete in ein anderes Zimmer und forderte den Mann auf, die Wohnung zu verlassen.