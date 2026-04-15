Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Entblößte sich

Kundin belästigt: Lieferant gefeuert und flüchtig

Wien
15.04.2026 05:00
Porträt von Hannah Neudeck
Porträt von Sandra Pichler-Ramsauer
Von Hannah Neudeck und Sandra Pichler-Ramsauer

Nachdem sich ein Lieferando-Fahrer vor seiner Kundin vollkommen ungeniert entblößt hatte, wurde es erst mal ruhig um den Fall. Doch nun weiß die „Krone“ neue Details: Es gibt erste Ermittlungserfolge.

0 Kommentare

Es ist ein Fall, der für viel Kopfschütteln sorgte: Vor zwei Wochen bestellte die 35-jährige Eva S. (Name der Redaktion bekannt), wie berichtet, Katzenfutter über Lieferando. Der Lieferant soll die Wienerin an der Tür an der Brust berührt haben – sie dachte, es sei ein Versehen gewesen –, ehe er darum bat, die Toilette benutzen zu dürfen. Doch dann entblößte sich der Fahrer unaufgefordert vor Eva und präsentierte ihr sein erigiertes Genital. Die 35-Jährige flüchtete in ein anderes Zimmer und forderte den Mann auf, die Wohnung zu verlassen.

Zitat Icon

Wir möchten nochmals betonen, dass die Sicherheit unserer Community für uns höchste Priorität hat. Wir sind zutiefst erschüttert über den geschilderten Vorfall.

Lieferando auf „Krone“-Anfrage

Daraufhin zeigte er ihr sein „bestes Stück“ erneut. Sie schrie ihn an und flüchtete. Eva S. verständigte den Frauennotruf, dann die Polizei. Auch bei Lieferando meldete sie sich. Der Anbieter versprach uneingeschränkte Kooperation mit den Behörden.

Der Lieferant wollte zuerst ihre Katze streicheln, dann belästigte er Eva S. sexuell.
Der Lieferant wollte zuerst ihre Katze streicheln, dann belästigte er Eva S. sexuell.(Bild: Krone KREATIV/Mario Urbantschitsch, )
Lesen Sie auch:
Nachdem der Fahrer bat die Toilette zu benutzen, belästigte er Eva sexuell.
Er entblößte sich
Von Lieferant belästigt: „Lebe jetzt in Angst“
04.04.2026

Tatverdächtiger identifiziert 
Zwei Wochen liegt die brisante Causa mittlerweile zurück – und es wurde leise um den Fall. Daher fragte die „Krone“ erneut nach. Und siehe da: Der mutmaßliche Täter konnte ausgeforscht werden, die Ermittlungen (es geht um sexuelle Belästigung mit geschlechtlicher Handlung) sind im Gange. Der Fahrer, es soll sich um einen Araber handeln, ist untergetaucht. Auf „Krone“-Anfrage versichert der Arbeitgeber Lieferando, dass der Verdächtige „mit sofortiger Wirkung bis zur Aufklärung des Sachverhalts suspendiert“ wurde. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
15.04.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
11° / 18°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
12° / 18°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
11° / 17°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
11° / 17°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
11° / 18°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Krone Plus Logo
Machtkampf im Pazifik
Wie China binnen Wochen neue Inseln aufschüttet
Orgel bereits ertönt
„Brand aus“ bei Hotel: Haupthaus, Kirche gerettet
US-Vizepräsident JD Vance nach seiner Rückkehr aus Pakistan
Verteidigt Blockade
Trump-Vize: Wirtschaftsterror „können wir auch“
Der Mann wurde auf die Notaufnahme überstellt.
War nicht versichert
Notfall: Bruder im Spital als Ehemann ausgegeben
Donald Trump lässt sich McDonalds-Essen liefern und verkündet, dass der Iran einen Deal machen ...
Fast Food für Trump
US-Präsident: Iran hat angerufen, „wollen Deal“
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
720.270 mal gelesen
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Adabei Österreich
„Mr. Ferrari“ Heribert Kasper von Hotel delogiert
124.782 mal gelesen
Sportwagenhändler Heribert Kasper sucht ein neues Zuhause.
Tirol
5-Sterne-Hotel in Flammen: Auch Kirche in Gefahr!
111.319 mal gelesen
Am Dach des Hotels brannte es lichterloh. Aus der angrenzenden Kirche wurden sakrale Gegenstände ...
Innenpolitik
Ungarn: ÖVP schießt scharf, auch Kickl reagiert
2166 mal kommentiert
Ungarns Ex-Ministerpräsident Viktor Orbán und FPÖ-Chef Herbert Kickl
Außenpolitik
Der „neue Orbán“ steht vor einer Herkulesaufgabe
1390 mal kommentiert
Ausland
Die besten Bilder: Jubelrausch nach Orbáns Abwahl
1341 mal kommentiert
Mehr Wien
Rugby in Hernals
„Steinböcke“ nehmen Kurs auf neues Stadion
Entblößte sich
Kundin belästigt: Lieferant gefeuert und flüchtig
Drama um Caro A. (20)
Freispruch nach rätselhaftem Tod bei Fettabsaugung
Neue Behördenauflagen
Strenge Fahnenregeln beim Eurovision Song Contest
Krone Plus Logo
Bahn entgleiste
Erneuter Unfall: Wie sicher ist Wurschtelprater?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf