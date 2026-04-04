Von Lieferant belästigt: „Lebe jetzt in Angst“

Ein Lieferando-Fahrer präsentierte Kundin Eva S. (35) völlig ungeniert sein Genital. Der Schock sitzt nach wie vor tief.
Was als völlig harmlose Bestellung begann, entwickelte sich zu einem verstörenden Zwischenfall: Eine 35-jährige Wienerin hatte am Gründonnerstag, wie berichtet, Katzenfutter über Lieferando bestellt. Wenige Minuten später soll sich der Zusteller vor ihr entblößt haben, präsentierte ihr sein erigiertes Genital.
Gewisse Männer werden immer schamloser und überschreiten immer mehr ihre Grenzen! Respekt vor Frauen? Fehlanzeige!
Reaktion eines „Krone“-Lesers auf den Vorfall
Der Vorfall in Hernals sorgt auch Tage danach für Aufsehen. Hunderte Kommentare auf krone.at zeigten entsetzte Reaktionen: „Gewisse Männer werden immer schamloser und überschreiten immer mehr ihre Grenzen! Respekt vor Frauen? Fehlanzeige!“, schreibt etwa ein „Krone“-Leser.
Die Ermittlungen der Polizei laufen nach wie vor auf Hochtouren. Auch der Lieferdienst wandte sich an die „Krone“. Man würde uneingeschränkt mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten wollen.
Für das Opfer, Eva S., muss das Leben inzwischen weitergehen: „Ich lebe seither in ständiger Alarmbereitschaft“, schildert die Wienerin nach der Tat gegenüber der „Krone“. Es sei nicht das erste Mal gewesen, dass Eva mit derartiger Belästigung in ihrem Leben klarkommen musste. Im Gespräch mit der „Krone“ erzählt die 35-Jährige: „Erst in jüngster Vergangenheit ging es mir wieder besser, ich hatte mich von dem Vorfall erholt, konnte wieder alleine sein ...“
Und genau diese Freiheit hat ihr der Lieferando-Fahrer genommen. „Ich traue mich nicht mehr, alleine die Tür zu öffnen.“ Und daran wird sich wohl nichts ändern, bis der Täter endlich geschnappt ist.
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