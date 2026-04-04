Von Lieferant belästigt: „Lebe jetzt in Angst“

Für das Opfer, Eva S., muss das Leben inzwischen weitergehen: „Ich lebe seither in ständiger Alarmbereitschaft“, schildert die Wienerin nach der Tat gegenüber der „Krone“. Es sei nicht das erste Mal gewesen, dass Eva mit derartiger Belästigung in ihrem Leben klarkommen musste. Im Gespräch mit der „Krone“ erzählt die 35-Jährige: „Erst in jüngster Vergangenheit ging es mir wieder besser, ich hatte mich von dem Vorfall erholt, konnte wieder alleine sein ...“