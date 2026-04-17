Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

TIPP DER WOCHE

Eröffnung des neuen Birnenerlebnisweges Öhling

Niederösterreich
17.04.2026 15:30
Alljährliches Highlight – die Blüte der Mostbirnbäume im Mostviertel
Alljährliches Highlight – die Blüte der Mostbirnbäume im Mostviertel(Bild: Franz Weingartner)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Ein wahrer Schatz des Mostviertels wird am morgen Samstag in Öhling, Bezirk Amstetten gehoben!

0 Kommentare

Morgen Samstag, 18. April, um 13 Uhr wird der neue Birnenerlebnisweg in Öhling eröffnet. Die Blütezeit der Mostbirnbäume im Mostviertel ist jedes Jahr eine der Hauptattraktionen der wunderschönen Region.Treffpunkt ist beim Feuerwehrhaus Öhling, die offizielle Eröffnung ist dann um 14 Uhr bei der Riesenmostbirne im Obstgarten in der Gartenstraße. Ab 15 Uhr wird zum gemütlichen Beisammensein geladen.

Ein Bild, das alle Sinne erfreut – Mostbirnbäume im Mostviertel.
Ein Bild, das alle Sinne erfreut – Mostbirnbäume im Mostviertel.(Bild: Franz Crepaz)

Die kleine, aber feine Marktgemeinde mit etwas mehr als 2000 Einwohner ist geprägt von einem besonders aktiven Vereinsleben und auch zur Eröffnung des Erlebnisweges wird einiges geboten: Im Feuerwehrhaus gibt es Imisse und Getränke, die ortsansässige Brauerei HopfenbirnBräu wartet mit selbstgebrauten Spezialitäten. Und in der Mostelleria gibt es um 15 Uhr die Gelegenheit zu einer kostenlosen Führung, um die neu gestalteten Räumlichkeiten zu erkunden.

Damit bei den jüngeren Besuchern keine Langeweile aufkommt, sorgt eine Hüpfburg für Abwechslung und Bewegung. Eine Rätselrallye mit Stempelpass wartet auf alle „Schlauberger“ – tolle Preise inklusive!

Einziger „Wermutstropfen“ – die Veranstaltung findet nur bei Schönwetter statt! Aber der Wetterfrosch gibt eine gute Prognose ab! 

Der Eintritt ist frei, die genaue Anschrift lautet: 3362 Öhling, Mostviertelplatz 5. Weitere Infos dazu finden Sie auch unter www.noe-landesausstellung.at, Eröffnung Birnen Erlebnisweg.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
17.04.2026 15:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Zumindest für zehn Tage sollen Öltanker und andere Frachtschiffe passieren dürfen.
Wegen Waffenruhe
Iran öffnet wieder die Straße von Hormuz
Papst Leo XIV. hat am Donnerstag während seines Kamerun-Besuches scharfe Kritik an Staats- und ...
Scharfe Anklage
Papst: Welt wird von „Handvoll Tyrannen zerstört“
Mehrere Explosionen
Raffineriebrand verschärft Australiens Spritkrise
Brüchige Waffenruhe
Gaza: Israel jagt vier Hamas-Tunnel in die Luft
Das US-Militär hat wieder ein Boot im Pazifik angegriffen.
Mehrere Tote
US-Militär griff wieder mutmaßliches Drogenboot an
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Von Zug erfasst! Tragödie um Alexander Manninger
276.158 mal gelesen
Salzburg
Theaterbesucher flüchteten in der Pause nach Hause
107.882 mal gelesen
In der zweiten Hälfte kehrten nur wenige Besucher auf das Parkett zurück. 
Adabei Österreich
„Mr. Ferrari“ Heribert Kasper von Hotel delogiert
93.075 mal gelesen
Sportwagenhändler Heribert Kasper sucht ein neues Zuhause.
Innenpolitik
Regierung will schwerste ORF-Krise wohl aussitzen
978 mal kommentiert
Vor allem ÖVP und SPÖ stellen sich bei Fragen zum Stiftungsrat taub.
Oberösterreich
Angriff mit Schere und Spritze: Täter erschossen
881 mal kommentiert
Der Tatort in Linz
Gericht
Rückführung von afghanischer Familie gescheitert
878 mal kommentiert
Mutter aus Afghanistan und ihre Tochter (Symbolbild) stehen vor ungewisser Zukunft.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf