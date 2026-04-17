Eröffnung des neuen Birnenerlebnisweges Öhling

Die kleine, aber feine Marktgemeinde mit etwas mehr als 2000 Einwohner ist geprägt von einem besonders aktiven Vereinsleben und auch zur Eröffnung des Erlebnisweges wird einiges geboten: Im Feuerwehrhaus gibt es Imisse und Getränke, die ortsansässige Brauerei HopfenbirnBräu wartet mit selbstgebrauten Spezialitäten. Und in der Mostelleria gibt es um 15 Uhr die Gelegenheit zu einer kostenlosen Führung, um die neu gestalteten Räumlichkeiten zu erkunden.