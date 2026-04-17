Eröffnung des neuen Birnenerlebnisweges Öhling

Ein wahrer Schatz des Mostviertels wird am morgen Samstag in Öhling, Bezirk Amstetten gehoben!
Morgen Samstag, 18. April, um 13 Uhr wird der neue Birnenerlebnisweg in Öhling eröffnet. Die Blütezeit der Mostbirnbäume im Mostviertel ist jedes Jahr eine der Hauptattraktionen der wunderschönen Region.Treffpunkt ist beim Feuerwehrhaus Öhling, die offizielle Eröffnung ist dann um 14 Uhr bei der Riesenmostbirne im Obstgarten in der Gartenstraße. Ab 15 Uhr wird zum gemütlichen Beisammensein geladen.
Die kleine, aber feine Marktgemeinde mit etwas mehr als 2000 Einwohner ist geprägt von einem besonders aktiven Vereinsleben und auch zur Eröffnung des Erlebnisweges wird einiges geboten: Im Feuerwehrhaus gibt es Imisse und Getränke, die ortsansässige Brauerei HopfenbirnBräu wartet mit selbstgebrauten Spezialitäten. Und in der Mostelleria gibt es um 15 Uhr die Gelegenheit zu einer kostenlosen Führung, um die neu gestalteten Räumlichkeiten zu erkunden.
Damit bei den jüngeren Besuchern keine Langeweile aufkommt, sorgt eine Hüpfburg für Abwechslung und Bewegung. Eine Rätselrallye mit Stempelpass wartet auf alle „Schlauberger“ – tolle Preise inklusive!
Einziger „Wermutstropfen“ – die Veranstaltung findet nur bei Schönwetter statt! Aber der Wetterfrosch gibt eine gute Prognose ab!
Der Eintritt ist frei, die genaue Anschrift lautet: 3362 Öhling, Mostviertelplatz 5. Weitere Infos dazu finden Sie auch unter www.noe-landesausstellung.at, Eröffnung Birnen Erlebnisweg.
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