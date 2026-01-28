Polizei wirft Staatsschützer jetzt Straftaten vor

Nächste Eskalationsstufe in der „Affäre Angerer“! Die Salzburger Polizeidirektion hat ihren obersten Staatsschützer dienstfrei gestellt. Georg Angerer witterte eine „Intrige“ – jetzt konkretisiert man die Vorwürfe gegen den Mann und spricht gar von „strafrechtlich relevanten“ Dingen ...
Gegenüber der „Krone“ gab sich Salzburgs oberster Staatsschützer zunächst noch „fassungslos“. „Ich bin am Boden zerstört“, meinte Georg Angerer, Leiter des Landesamtes für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE). Alles sei „völlig überraschend“ gekommen.
„Fragen der Personalführung“
Der Tennengauer ist seit Dienstag – wie berichtet – vom Dienst freigestellt. Offiziell begründete die Polizei den drastischen Schritt mit „dienstbetrieblichen Ungereimtheiten“. Zur Diskussion stünden auch „Fragen der Personalführung“. Dies ließ gehörig Platz für Spekulationen.
Mitarbeiter erheben schwere Vorwürfe
Mittwoch wandte sich die Polizei erneut an die Öffentlichkeit und legte gehörig nach. „Der vorläufigen Suspendierung des Salzburger LSE-Leiters liegt eine zweistellige Anzahl schriftlicher Eingaben von Bediensteten dieser Organisationseinheit zugrunde, die allesamt schlüssige und schwerwiegende, mitunter strafrechtlich relevante, Sachverhalte beinhalten“, heißt es in einem Schreiben an mehrere Medienvertreter.
Und: „Die primär auf die Personalführung des LSE-Leiters abstellenden Vorwürfe wurden mitunter von einer externen Institution ärztlich geprüft und belegen deren Auswirkungen auf zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“
Amt für Korruptionsbekämpfung ermittelt
Die Freistellung Angerers sei daher alternativlos gewesen. Betreffend der möglichen strafrechtlichen Aspekte ermittelt mittlerweile das Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK). Zudem betont man, dass der geordnete Dienstbetrieb im LSE jederzeit gewährleistet ist.
