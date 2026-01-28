Polizei wirft Staatsschützer jetzt Straftaten vor

Mitarbeiter erheben schwere Vorwürfe

Mittwoch wandte sich die Polizei erneut an die Öffentlichkeit und legte gehörig nach. „Der vorläufigen Suspendierung des Salzburger LSE-Leiters liegt eine zweistellige Anzahl schriftlicher Eingaben von Bediensteten dieser Organisationseinheit zugrunde, die allesamt schlüssige und schwerwiegende, mitunter strafrechtlich relevante, Sachverhalte beinhalten“, heißt es in einem Schreiben an mehrere Medienvertreter.