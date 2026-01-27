Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Polizei-Knalleffekt

Oberster Staatsschützer wittert eine „Intrige“

Salzburg
27.01.2026 19:08
Wie geht es mit Georg Angerer (kl. Bild oben) weiter?
Wie geht es mit Georg Angerer (kl. Bild oben) weiter?(Bild: Krone KREATIV/Markus Tschepp)
Porträt von Nikolaus Klinger
Von Nikolaus Klinger

Aufruhr in der Salzburger Polizeidirektion! Salzburgs oberster Staatsschützer ist ab sofort vom Dienst freigestellt – offiziell wegen „dienstbetrieblicher Ungereimtheiten“. Gegenüber der „Krone“ setzt sich Hofrat Georg Angerer jetzt zur Wehr ...

0 Kommentare

„Ich bin am Boden zerstört.“ Georg Angerer, Leiter des Landesamtes für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE), versteht die Welt nicht mehr. Der Tennengauer ist seit Dienstag vom Dienst freigestellt. „Völlig überraschend“, meint Salzburgs oberster Staatsschützer.

Drastischer Schritt
Offiziell begründet die Polizei den drastischen Schritt mit „dienstbetrieblichen Ungereimtheiten“. Zur Diskussion stünden auch „Fragen der Personalführung“. Insider sprechen gegenüber der „Krone“ von Mobbingvorwürfen. Nach anderslautenden Gerüchten könnte auch die inhaltliche Arbeit des Mannes im Fokus stehen. Bestätigungen hierzu gibt es allerdings nicht. Die Landespolizeidirektion versichert jedenfalls, den Sachverhalt „objektiv und neutral“ abzuklären. Das könne durchaus „ein paar Wochen“ dauern, heißt es auf Anfrage.

Lesen Sie auch:
Die Salzburger Landespolizeidirektion.
In Salzburg
Oberster Verfassungsschützer wurde freigestellt
27.01.2026

Spitzenbeamter ist sich keiner Schuld bewusst
Angerer selbst spricht jedenfalls von „internen Vorwürfen“ und einer „Intrige“. All dies habe jetzt die Justiz und die Dienstbehörde zu bewerten. Er sei sich keiner Schuld bewusst: „Ich habe 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche das Beste für die Bevölkerung und alle Kolleginnen und Kollegen im Sinn gehabt.“ Der Tennengauer ist entsetzt, wie mit einem „langjährigen und verdienstvollen Polizisten“ umgegangen wird.

Zitat Icon

Ich habe 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche das Beste für die Bevölkerung und alle Kolleginnen und Kollegen im Sinn gehabt.

Georg Angerer, freigestellter Hofrat

Angerer, Jahrgang 1970, ist gelernter Tischler und war mehrere Jahre in der Halleiner Gemeindepolitik für die ÖVP aktiv. Er startete seine Laufbahn bei der Exekutive, zunächst bei der Gendarmarie. Nebenbei studierte der jetzige Spitzenbeamte Jus und wurde 2016 Leiter des damaligen Landesamts für Verfassungsschutz. Nach einigen Reformen steht er mittlerweile dem LSE vor. „Bis jetzt ist Salzburg von terroristischen Anschlägen verschont geblieben. Das ist die Leistung all unserer Beamten“, betont Angerer. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

E-Autos am Vormarsch
Hanke: „Sind wir nächsten Generationen schuldig“
Greenpeace im Talk
Asbest-Funde: Wie groß ist die Gefahr?
Haben Mängel, die bereits im Sommer aufgedeckt wurden, nun zur Katastrophe geführt?
Fabrik „geschmolzen“
Explosion in Griechenland: Fünf Frauen getötet
Thailand kennt kein Pardon: Die Diebe wurden per Foto der Öffentlichkeit präsentiert.
Thailand greift durch
Österreicher stahl Flip-Flops und ist nun in Haft
Das Opfer konsumierte Alkohol, Kokain und „Poppers“ – eine beliebte, aber gefährliche ...
Sterbenden missbraucht
Anklage nach Todesdrama bei Sexparty im Club
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
263.359 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
235.933 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
223.152 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf