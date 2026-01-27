Oberster Staatsschützer wittert eine „Intrige“

Aufruhr in der Salzburger Polizeidirektion! Salzburgs oberster Staatsschützer ist ab sofort vom Dienst freigestellt – offiziell wegen „dienstbetrieblicher Ungereimtheiten“. Gegenüber der „Krone“ setzt sich Hofrat Georg Angerer jetzt zur Wehr ...
„Ich bin am Boden zerstört.“ Georg Angerer, Leiter des Landesamtes für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE), versteht die Welt nicht mehr. Der Tennengauer ist seit Dienstag vom Dienst freigestellt. „Völlig überraschend“, meint Salzburgs oberster Staatsschützer.
Drastischer Schritt
Offiziell begründet die Polizei den drastischen Schritt mit „dienstbetrieblichen Ungereimtheiten“. Zur Diskussion stünden auch „Fragen der Personalführung“. Insider sprechen gegenüber der „Krone“ von Mobbingvorwürfen. Nach anderslautenden Gerüchten könnte auch die inhaltliche Arbeit des Mannes im Fokus stehen. Bestätigungen hierzu gibt es allerdings nicht. Die Landespolizeidirektion versichert jedenfalls, den Sachverhalt „objektiv und neutral“ abzuklären. Das könne durchaus „ein paar Wochen“ dauern, heißt es auf Anfrage.
Spitzenbeamter ist sich keiner Schuld bewusst
Angerer selbst spricht jedenfalls von „internen Vorwürfen“ und einer „Intrige“. All dies habe jetzt die Justiz und die Dienstbehörde zu bewerten. Er sei sich keiner Schuld bewusst: „Ich habe 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche das Beste für die Bevölkerung und alle Kolleginnen und Kollegen im Sinn gehabt.“ Der Tennengauer ist entsetzt, wie mit einem „langjährigen und verdienstvollen Polizisten“ umgegangen wird.
Ich habe 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche das Beste für die Bevölkerung und alle Kolleginnen und Kollegen im Sinn gehabt.
Georg Angerer, freigestellter Hofrat
Angerer, Jahrgang 1970, ist gelernter Tischler und war mehrere Jahre in der Halleiner Gemeindepolitik für die ÖVP aktiv. Er startete seine Laufbahn bei der Exekutive, zunächst bei der Gendarmarie. Nebenbei studierte der jetzige Spitzenbeamte Jus und wurde 2016 Leiter des damaligen Landesamts für Verfassungsschutz. Nach einigen Reformen steht er mittlerweile dem LSE vor. „Bis jetzt ist Salzburg von terroristischen Anschlägen verschont geblieben. Das ist die Leistung all unserer Beamten“, betont Angerer.
