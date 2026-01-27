Oberster Staatsschützer wittert eine „Intrige“

Spitzenbeamter ist sich keiner Schuld bewusst

Angerer selbst spricht jedenfalls von „internen Vorwürfen“ und einer „Intrige“. All dies habe jetzt die Justiz und die Dienstbehörde zu bewerten. Er sei sich keiner Schuld bewusst: „Ich habe 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche das Beste für die Bevölkerung und alle Kolleginnen und Kollegen im Sinn gehabt.“ Der Tennengauer ist entsetzt, wie mit einem „langjährigen und verdienstvollen Polizisten“ umgegangen wird.