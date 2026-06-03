Salzburgs Silber-Duo in Niederlanden an Spitze

Prettner: „Sind extrem happy!“

Prettner ergänzte: „Die beiden Race-Wins waren stark. Den ganzen Tag über haben wir eigentlich einen sehr guten Bootsspeed gehabt und auch das ‘Handling‘ war, trotz der herausfordernden Bedingungen, überragend. Wir sind extrem happy mit der Performance heute und freuen uns schon auf morgen. Da wollen wir mit gleicher Entschlossenheit und demselben Fokus an die Sache herangehen und unsere Top-Position verteidigen.“