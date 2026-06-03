Salzburgs Silber-Duo in Niederlanden an Spitze

Keanu Prettner und Jakob Flachberger haben sich am zweiten Wettkampftag der Dutch Water Week vor Almere, Niederlande an die Spitze des 49er-Klassements gesetzt. Das Salzburger Duo segelte zu zwei Wettfahrtsiegen und hat nun zur Halbzeit der Opening-Series vier Punkte Vorsprung auf die zweitplatzierte Paarung aus den USA, Mollerus/Bornarth.
Sie segeln schon wieder in bestechender Form: Jakob Flachberger und Kenau Prettner vom UYC Wolfgangsee grinsen nach zwei Wettkampftagen bei der Dutch Water Week vor Almere (NL) erneut von der Spitze. Der Vorsprung auf das US-Paar Mollerus und Bornath beträgt zur Halbzeit vier Punkte.
„Auf der zweiten Kreuz haben wir die Dreher nicht immer ganz erwischt und dadurch ein bissl was liegen gelassen“, erklärte Steuermann Prettner nach dem Rennen.
Prettner: „Sind extrem happy!“
Prettner ergänzte: „Die beiden Race-Wins waren stark. Den ganzen Tag über haben wir eigentlich einen sehr guten Bootsspeed gehabt und auch das ‘Handling‘ war, trotz der herausfordernden Bedingungen, überragend. Wir sind extrem happy mit der Performance heute und freuen uns schon auf morgen. Da wollen wir mit gleicher Entschlossenheit und demselben Fokus an die Sache herangehen und unsere Top-Position verteidigen.“
Wir sind extrem happy mit der Performance heute und freuen uns schon auf morgen.
Keanu PRETTNER
Bild: OeSV Dominik Matesa
Schon im Mai zeigte sich das Duo bärenstark und segelte bei der WM in Frankreich zur Silbermedaille.
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