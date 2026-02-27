Wer nachträglich PV-Speicher baut, wird gefördert

9 von 10 PV-Anlagen haben schon Speicher

Von den 15.000 im Vorjahr neu errichteten PV-Anlagen in Oberösterreich sind bereits 89 Prozent mit einem Speicher ausgestattet. Die neue Förderung soll eine Lücke schließen und die Nachrüstung mit einem Solarstromspeicher unterstützen.