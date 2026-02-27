Wer nachträglich PV-Speicher baut, wird gefördert

Das Land Oberösterreich fördert ab 1. März auch nachträglich eingebaute Speicher bei Photovoltaik-Anlagen. Die Förderung beträgt 150 Euro pro Kilowattstunde (kWh) Nennkapazität – bis 15 kWh und maximal 40 Prozent der förderfähigen Bruttoinvestitionskosten.
Die neue Förderung richtet sich an Privatpersonen, Gemeinden und Vereine, wie Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) am Freitag bekannt gab. Bisher gab es keine Förderung für eine Nachrüstung mit Stromspeichern.
„Sonnenstrom-Speicher optimieren Eigenversorgung und tragen zur Netzstabilisierung bei – die neue Landesförderung unterstützt all jene, die schon bisher mit einer PV-Anlage einen Beitrag zur Energiewende in Oberösterreich geleistet haben“, sagte Achleitner bei der Eröffnung der Energiesparmesse in Wels.
9 von 10 PV-Anlagen haben schon Speicher
Von den 15.000 im Vorjahr neu errichteten PV-Anlagen in Oberösterreich sind bereits 89 Prozent mit einem Speicher ausgestattet. Die neue Förderung soll eine Lücke schließen und die Nachrüstung mit einem Solarstromspeicher unterstützen.
In Oberösterreich werden 91 Prozent des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Quellen – wie Photovoltaik – erzeugt. Beim Endenergieverbrauch liegt die fossile Energie mit einem Anteil von knapp 56 Prozent aber immer noch klar vorne: 28,5 Prozent kommen aus Öl, 18 Prozent von Gas und 9,4 Prozent von Kohle.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.