Erneut Drama auf Baustelle: Arbeiter abgestürzt

Der genaue Ablauf des Geschehens ist noch Gegenstand der Ermittlungen, fest steht jedoch: Offenbar handelt es sich nicht um ein klassisches Baugerüst, wie auf Bildern zu sehen ist. Vielmehr ist der Außenbereich des Hauses mit Holzlatten fixiert.

Mann am Boden stabilisiert und intubiert

Der Mann musste noch vor Ort von der Rettung erstversorgt werden: Er wurde zunächst am Boden stabilisiert und intubiert, bevor ein Helikopter direkt an der Baustelle landete und ihn für den Abtransport ins Spital übernahm.