„König Spargel“ lockte reichlich Prominenz an

Unter den Spargel-Liebhabern zu finden waren unter anderen Birgit Sarata, Wienerlied-Sängerin Alexandra Reinprecht, Jazz Gitti, Intendant Marcus Strahl und seine Frau Leila sowie Profitänzerin Conny Kreuter. Julian F. M. Stoeckel sorgte höchstpersönlich für die Krönung von Carolina I., denn „der König des Gemüses braucht natürlich auch eine Königin“.