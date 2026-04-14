„König Spargel“ lockte reichlich Prominenz an

Seine „Majestät“ – der Spargel – lässt bitten, lautete das Motto im Marchfelderhof im Weinviertel. Und die Prominenz eilte eifrig herbei, um dem königlichen Gemüse in Deutsch-Wagram seine Aufwartung zu machen.
Unter den Spargel-Liebhabern zu finden waren unter anderen Birgit Sarata, Wienerlied-Sängerin Alexandra Reinprecht, Jazz Gitti, Intendant Marcus Strahl und seine Frau Leila sowie Profitänzerin Conny Kreuter. Julian F. M. Stoeckel sorgte höchstpersönlich für die Krönung von Carolina I., denn „der König des Gemüses braucht natürlich auch eine Königin“.
In Erinnerung an Marchfelderhof-Gründer Gerhard Bocek wurde die Gedenk- medaille heuer an Ex-Minister Werner Fasslabend verliehen. Nach der feierlichen Spargelsegnung durch Pater Peter Paskalis ging es an den genussvollen Verzehr des Viergang-Menüs von Küchenchef Josef „Pepo“ Krajco – vom Spargel-Olivenragout bis zur Spargelmelange.
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