Igel, Küken und Kälber in Not: Florianis rücken an

Igelfamilie in gefährlicher Lage gefangen

15 entlaufene Kälber forderten indes den Einsatz der Florianis in Warth im Bezirk Neunkirchen. Sie waren teilweise bis auf die Straßen ausgebüxt. Gemeinsam mit Mitarbeitern der Landwirtschaftlichen Fachschule galt es, die Tiere unverletzt einzufangen. Ein Herz für Tiere stellten auch die Kameraden der Feuerwehr Amstetten Sonntagnachmittag erneut unter Beweis. Eine Igelfamilie war in eine Baugrube gestürzt und hilflos gefangen. Die Florianis befreiten die drei kleinen stacheligen Tiere aus ihrer gefährlichen Lage. Danach ging es zurück in die „Wildnis“.