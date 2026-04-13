Rustikale Methode: Baumstämme statt Parkplätze

Grund sind geplante Umbauarbeiten im Klostergarten. Dieser soll nämlich von einer Autoparkfläche zu einer echten Parkfläche mit Obstbäumen, Sträuchern und Blumen umgewandelt werden. Schon in den kommenden Wochen sollen die entsprechenden Arbeiten gestartet werden – daher auch das „Parkverbot“. Für viele Autofahrer ist diese Neuerung ein Ärgernis, war das Parken der Fahrzeuge im Garten des Klosters doch seit Jahren üblich. Nun müssen sich die Lenker eine neue Abstellfläche in der Nähe suchen.