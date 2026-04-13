Satte „Schmerzpunkte“ hinter hohen Klostermauern

Die große apostolische Visitation ist beendet, doch statt Klarheit herrscht in Heiligenkreuz (NÖ) weiter Anspannung. Konkrete Reformen und Transparenz werden versprochen, konkrete Schritte können aber noch nicht genannt werden. Der mehrere Hundert Seiten starke Bericht aus Rom bleibt zudem unter Verschluss – und mit ihm viele Antworten auf drängende Fragen. Offiziell ist von „Impulsen“ und „Handlungsrahmen“ die Rede.