Satte „Schmerzpunkte“ hinter hohen Klostermauern

Päpstliche Visitation im Stift Heiligenkreuz ist vorerst beendet: Konkrete Schritte bleiben vage, ganzer Bericht liegt als Verschlussakt im Vatikan.
Die große apostolische Visitation ist beendet, doch statt Klarheit herrscht in Heiligenkreuz (NÖ) weiter Anspannung. Konkrete Reformen und Transparenz werden versprochen, konkrete Schritte können aber noch nicht genannt werden. Der mehrere Hundert Seiten starke Bericht aus Rom bleibt zudem unter Verschluss – und mit ihm viele Antworten auf drängende Fragen. Offiziell ist von „Impulsen“ und „Handlungsrahmen“ die Rede.
Inoffiziell sagen Beobachter: Das ist noch zu unkonkret. Die aufgelisteten Punkte – bessere Kommunikation, strategische Planung, spirituelle Reflexion – klingen wie kirchliche Management-Floskeln. „Es gibt schon echte Schmerzpunkte. Konkrete Maßnahmen sollen bei einem weiteren Besuch der Visitatoren erörtert werden“, betont ein Mann mit Hintergrundwissen.
Korrekte Abläufe, Vertrauensproblem bleibt
Besonders heikel: Die Visitation hat sich auch mit dem Umgang mit Vorwürfen gegen einzelne Mönche beschäftigt. Zwar hat die Stiftsleitung alles korrekt gemeldet – doch dass dieses Thema überhaupt so intensiv geprüft wurde, zeigt: Es gibt ein Vertrauensproblem.
Fakt ist, die eigentliche Bewährungsprobe für das weltbekannte Zisterzienserstift beginnt jetzt. Denn Rom wird auch weiterhin sehr genau hinschauen!
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