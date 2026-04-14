Ländle-Bäder machen sich startklar für die Saison

Bäder suchen noch Personal

Am Sonntag zieht dann das Walgaubad Nenzing nach, die anderen Bäder sperren erst Anfang oder Mitte Mai auf. Derzeit laufen die Vorbereitungen in den Freizeit-Oasen auf Hochtouren. Zudem wird auch noch Personal gesucht, wie Ewald Petritsch von den Rheinauen und Sprecher der Vorarlberger Bäderbetreiber erklärt: „Wir blicken optimistisch auf die kommende Saison und hoffen auf viele sonnige Tage sowie zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Gleichzeitig stehen wir – wie viele andere Branchen – vor der Herausforderung, noch offene Stellen zu besetzen, um einen reibungslosen Badebetrieb sicherstellen zu können.“