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Ländle-Bäder machen sich startklar für die Saison

Vorarlberg
14.04.2026 10:25
Saisonstart im Walgaubad in Nenzing ist dieses Wochenende.
Saisonstart im Walgaubad in Nenzing ist dieses Wochenende.(Bild: Sillaber)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Derzeit herrscht zwar kein Badewetter in Vorarlberg, doch schon am Wochenende kommt die Sonne wieder hervor – und die ersten Freibäder sperren auf.

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Die Zeiten des Eisbadens sind vorbei, am Wochenende kehrt das Frühjahr, wenn nicht sogar der Frühsommer zurück. Hartgesottene können schon seit vergangenem Samstag am FKK-Strand in Hard die Hüllen fallen lassen – vor einem Besuch empfiehlt es sich aber, sicher zu gehen, ob die Pforten tatsächlich geöffnet sind. Denn bei Schlechtwetter ist auch dieses Bad geschlossen.

Das legendäre Milli in Bregenz kann ab 1. Mai besucht werden.
Das legendäre Milli in Bregenz kann ab 1. Mai besucht werden.(Bild: Hanno Thurnher)
Ab 14. Mai kann man im Strandbad in Bregenz chillen.
Ab 14. Mai kann man im Strandbad in Bregenz chillen.(Bild: Seebad Bregenz)
Im Waldbad Enz in Dornbirn geht es bereits am 9. Mai los.
Im Waldbad Enz in Dornbirn geht es bereits am 9. Mai los.(Bild: Dornbirner Sport_Freizeitbetriebe GmbH)
In den Rheinauen in Hohnems können BAdenixen ab 9. Mai in die Fluten steigen.
In den Rheinauen in Hohnems können BAdenixen ab 9. Mai in die Fluten steigen.(Bild: Stadt Hohenems)
Das beliebte Val Blu in Bludenz startet am 16. Mai in die Saison.
Das beliebte Val Blu in Bludenz startet am 16. Mai in die Saison.(Bild: b.lateral)

Bäder suchen noch Personal
Am Sonntag zieht dann das Walgaubad Nenzing nach, die anderen Bäder sperren erst Anfang oder Mitte Mai auf. Derzeit laufen die Vorbereitungen in den Freizeit-Oasen auf Hochtouren. Zudem wird auch noch Personal gesucht, wie Ewald Petritsch von den Rheinauen und Sprecher der Vorarlberger Bäderbetreiber erklärt: „Wir blicken optimistisch auf die kommende Saison und hoffen auf viele sonnige Tage sowie zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Gleichzeitig stehen wir – wie viele andere Branchen – vor der Herausforderung, noch offene Stellen zu besetzen, um einen reibungslosen Badebetrieb sicherstellen zu können.“

Wichtige Tipps

  • Kleinkinder dürfen sich niemals unbeaufsichtigt im Wasser oder in der Nähe von Gewässern aufhalten – auch nicht mit Schwimmflügeln.
  • Ertrinken verläuft lautlos – und oft schneller, als man denkt. Schon wenige Minuten können lebensgefährlich sein.
  • Vermeiden Sie Ablenkungen, etwa durch Mobiltelefone – ein kurzer Moment der Unachtsamkeit kann fatale Folgen haben.
  • An Rutschen ist erhöhte Aufmerksamkeit geboten: Bei falscher Nutzung kann es zu Verletzungen kommen.

Petritsch erinnert zum Saisonstart auch an daran, wie die Sicherheit in den Bädern bei einem Besuch mit Kindern gewährleistet werden kann. Die Vorarlberger Bademeister sorgen zwar für einen sicheren Badebetrieb, können jedoch an heißen Tagen keine lückenlose Beaufsichtigung von hunderten Kindern und Jugendlichen übernehmen. Eltern seien daher angehalten, ihre Kinder jederzeit im Blick zu behalten. Die Aufsichtspflicht liege bei den Angehörigen, nicht beim Bäderpersonal.

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