Ländle-Bäder machen sich startklar für die Saison

Derzeit herrscht zwar kein Badewetter in Vorarlberg, doch schon am Wochenende kommt die Sonne wieder hervor – und die ersten Freibäder sperren auf.
Die Zeiten des Eisbadens sind vorbei, am Wochenende kehrt das Frühjahr, wenn nicht sogar der Frühsommer zurück. Hartgesottene können schon seit vergangenem Samstag am FKK-Strand in Hard die Hüllen fallen lassen – vor einem Besuch empfiehlt es sich aber, sicher zu gehen, ob die Pforten tatsächlich geöffnet sind. Denn bei Schlechtwetter ist auch dieses Bad geschlossen.
Bäder suchen noch Personal
Am Sonntag zieht dann das Walgaubad Nenzing nach, die anderen Bäder sperren erst Anfang oder Mitte Mai auf. Derzeit laufen die Vorbereitungen in den Freizeit-Oasen auf Hochtouren. Zudem wird auch noch Personal gesucht, wie Ewald Petritsch von den Rheinauen und Sprecher der Vorarlberger Bäderbetreiber erklärt: „Wir blicken optimistisch auf die kommende Saison und hoffen auf viele sonnige Tage sowie zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Gleichzeitig stehen wir – wie viele andere Branchen – vor der Herausforderung, noch offene Stellen zu besetzen, um einen reibungslosen Badebetrieb sicherstellen zu können.“
Petritsch erinnert zum Saisonstart auch an daran, wie die Sicherheit in den Bädern bei einem Besuch mit Kindern gewährleistet werden kann. Die Vorarlberger Bademeister sorgen zwar für einen sicheren Badebetrieb, können jedoch an heißen Tagen keine lückenlose Beaufsichtigung von hunderten Kindern und Jugendlichen übernehmen. Eltern seien daher angehalten, ihre Kinder jederzeit im Blick zu behalten. Die Aufsichtspflicht liege bei den Angehörigen, nicht beim Bäderpersonal.
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