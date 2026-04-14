Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Katzen verwahrlost

„Warum schaut Behörde bei Tierdrama so lange zu?“

Salzburg
14.04.2026 08:00
Das Tierleid ist amtsbekannt und doch wird nichts unternommen: Die Katzen vermehren sich ...
Das Tierleid ist amtsbekannt und doch wird nichts unternommen: Die Katzen vermehren sich unkontrolliert. Alte Autowracks sind auch eine Belastung für die Umwelt.(Bild: respektiere)
Porträt von Sabine Salzmann
Von Sabine Salzmann

Bis zu 30 Katzen vegetieren auf einem zugemüllten, früheren Bauernhof in Seekirchen (Salzburg) dahin. Mehrere Tierschützer wollten schon eingreifen, scheiterten aber. Die Zustände sind amtsbekannt. Kühe wurden dem Besitzer schon vor Jahren abgenommen.

0 Kommentare

Katzen kauern verschreckt unter Müll oder suchen in Autowracks, die rund um das verfallene Haus stehen, Schutz. Ihr Fell ist verfilzt, die Augen sind verklebt. Auch eine große Zahl gerade erst geborener Babykatzen ist darunter. „Sie vermehren sich unkontrolliert“, schildern Tierfreunde, die die schlimmen Zustände auf dem verdreckten, früheren Bauernhof in Seekirchen seit Langem beobachten.

Der Besitzer wurde schon vor rund 20 Jahren auffällig. Rinder verendeten. Rund 40 Kühe wurden ihm schließlich abgenommen. Mittlerweile soll er selbst in einem abgestellten Autowrack hausen.

Verschiedene Tierschutzorganisationen waren schon aktiv
Eine Retterin nahm zwei Babykatzen aus dem angrenzenden Wald mit und wurde dann mit einer Diebstahlklage konfrontiert. Sie musste die deutlich verwahrlosten Tiere zurückgeben, weil der Besitzer das Eigentumsrecht beanspruchte. Von der geltenden Kastrationspflicht für Katzen will er aber nichts wissen.

Zitat Icon

Aus Gemeindesicht können wir leider gar nichts bewirken. Ich sehe es sehr kritisch, dass der Rechtsstaat hier offenbar an Grenzen stößt.

Rupert Freundlinger (LESE), Vizebürgermeister in Seekirchen

Neben der Gemeindepolitik wollten auch die Tierfreunde von Gut Aiderbichl schon eingreifen. „Wir haben einige Katzen kastrieren lassen. Das ist aber Jahre her. Jetzt führt kein Weg mehr zum Besitzer“, erzählt eine Mitarbeiterin. Der Zustand auf dem Hof sei seit 20 Jahren unverändert, weiß auch sie. Man könne nur den Kopf schütteln, dass die Behörde nicht aktiv wird. „Katzen leiden still. Sie sind in vielen Köpfen nicht so sichtbar wie etwa Rinder.“

Lesen Sie auch:
Auch ein solcher Windhund war unter den zurückgelassenen Wuffis.
500 Euro Geldbuße
Sechs Hunde ohne Futter und Wasser zurückgelassen
16.12.2025
Herrchen in Haft
Welpen aus Wohnung voller Kot und Schimmel befreit
11.02.2026

Auch der Verein Respektiere schaltete sich ein: „Warum die Behörden hier so lange zuschauen, ist jedem schleierhaft“, heißt es. Die Anfrage der „Krone“ gab der Amtstierarzt für den Flachgau an die Rechtsabteilung weiter. Eine Antwort darauf gab es bisher nicht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
14.04.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Sämtlichen Schiffen soll die Durchfahrt untersagt werden. 
Ölpreise ziehen an!
Iran belächelt Trumps Hormuz-Blockade: „Viel Spaß“
31 Euro für eine ÖBB-Vorteilscard, obwohl kein Zug fährt: Für viele Pensionisten aus den ...
Wirbel um Vorteilscard
Senioren zahlen für Rabatt: Ärger um Ticket-Zwang
Symbolbild
Behandlung billiger
Kranke Häftlinge werden nach Graz „abgeschoben“
Nur wenige der aus dem Verkehr gezogenen Autos wurden bis jetzt  versteigert.
Wichtige Entscheidung
Kampf gegen Raser: Auch Leasing-Kfz unterm Hammer
Fast jeder Politiker hat mittlerweile einen Instagram-Account – nicht jeder kann auch gut damit ...
„Völlig daneben“
Empörung über skurrile Iran-Videos im Parlament

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
715.801 mal gelesen
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Politik
Cobra schießt Kanzler-Limousine auf Autobahn ab
180.101 mal gelesen
An seinem Dienstauto entstand Sachschaden, der Bundeskanzler blieb unverletzt (Archivbild) 
Außenpolitik
US-Kriegsschiffe durchqueren Straße von Hormuz
105.530 mal gelesen
Die Meerenge Straße von Hormuz
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
8229 mal kommentiert
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Innenpolitik
Ungarn: ÖVP schießt scharf, auch Kickl reagiert
2123 mal kommentiert
Ungarns Ex-Ministerpräsident Viktor Orbán und FPÖ-Chef Herbert Kickl
Außenpolitik
Der „neue Orbán“ steht vor einer Herkulesaufgabe
1393 mal kommentiert
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf