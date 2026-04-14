„Warum schaut Behörde bei Tierdrama so lange zu?“

Neben der Gemeindepolitik wollten auch die Tierfreunde von Gut Aiderbichl schon eingreifen. „Wir haben einige Katzen kastrieren lassen. Das ist aber Jahre her. Jetzt führt kein Weg mehr zum Besitzer“, erzählt eine Mitarbeiterin. Der Zustand auf dem Hof sei seit 20 Jahren unverändert, weiß auch sie. Man könne nur den Kopf schütteln, dass die Behörde nicht aktiv wird. „Katzen leiden still. Sie sind in vielen Köpfen nicht so sichtbar wie etwa Rinder.“