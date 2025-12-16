Sechs Hunde ohne Futter und Wasser zurückgelassen

Am 9. Juli hatte die Salzburgerin (55) ihre Wohnung in der Stadt Salzburg verlassen. Grund war eine Zwangsräumung. In Graz hatte sie auch schon eine neue Wohnung mit Garten und tierfreundlichem Vermieter gefunden, erzählte sie beim Prozess: „Ein Herr hätte die Hunde nach Graz fahren sollen, das klappte aber nicht. Ich suchte nach allen möglichen Organisationen für einen Transport. Doch alle hatten Ausreden.“ Sie selbst sei früher sogar als Notpflegerin für Hunde aktiv gewesen. Und betonte: „Ich bin ein Hundemensch durch und durch. Es tut mir furchtbar leid.“