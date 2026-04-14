Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prozess in Vorarlberg

Nach Attacke vor Wettbüro: 30-Jähriger verurteilt

Vorarlberg
14.04.2026 06:00
Der Angeklagte wollte „nur seinen Rucksack“ zurück, sagte er am Montag am Landesgericht.
Der Angeklagte wollte „nur seinen Rucksack“ zurück, sagte er am Montag am Landesgericht.(Bild: Chantall Dorn)
Porträt von Chantal Dorn
Von Chantal Dorn

Ein Rucksack, eine ausgekugelte Schulter und ein vorbestrafter Angeklagter, der sich keiner Schuld bewusst ist. Am Landesgericht Feldkirch (Vorarlberg) wurde ein Fall von Körperverletzung verhandelt. 

0 Kommentare

Im November 2025 hatte die Tat vor einem Wettbüro in Feldkirch für Aufsehen gesorgt. Am Montag stand nun der 30-jährige Nigerianer wegen versuchter schwerer Körperverletzung, schwerer Körperverletzung und Widerstands gegen die Staatsgewalt vor Gericht und zeigte sich wenig einsichtig. Der Angeklagte bestritt die Vorwürfe, einen anderen Mann geschlagen und sich später im Zuge seiner Verhaftung gegen die Polizisten gewehrt zu haben. „Ich wollte nur meinen Rucksack zurück“, beteuerte er.

1000 Euro Schmerzensgeld
Das Opfer hingegen erklärte nüchtern, den Mann gar nicht zu kennen – und ihm schon gar keinen Rucksack weggenommen zu haben. Er erlitt im Zuge der Auseinandersetzung eine ausgekugelte Schulter, für die ihm der Herr Rat am Ende auch die geforderten 1000 Euro Schmerzensgeld zusprach.

Zitat Icon

Da wurde weiter geprügelt und getreten, obwohl der Mann schon am Boden lag.

Ein Zeuge beim Prozess

Augenzeugen berichteten
Ein Lkw-Fahrer, der das Geschehen aus dem Fenster beobachtete, berichtet: „Er hat auf ihn eingeschlagen und ihn zu Boden gebracht.“ Auch ein Notfallsanitäter wurde Zeuge der Eskalation und hielt Teile davon mit dem Handy fest. „Da wurde weiter geprügelt und getreten, obwohl der Mann schon am Boden lag“, so seine Aussage.

Als schließlich die Polizei einschritt, verlagerte sich die Aggression: Zwei Beamte wurden bei der Festnahme verletzt. Die Polizisten forderten Schmerzensgeld in Höhe von 400 und 500 Euro.

„Keine Zweifel am Tatgeschehen“
Richter Alexander Wehinger zeigte sich von den Aussagen der Zeugen überzeugt: „Es bestehen keine Zweifel am Tatgeschehen.“ Mildernd wertete er den Versuch und eine verminderte Zurechnungsfähigkeit, erschwerend jedoch den raschen Rückfall des Angeklagten. Zumal seine letzte Verurteilung erst knapp zwei Monate zurückliegt. Das Urteil: sechs Monate bedingte Zusatzhaft sowie 480 Euro Geldstrafe.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
14.04.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
5° / 8°
Symbol leichter Regen
Bludenz
7° / 10°
Symbol leichter Regen
Dornbirn
7° / 10°
Symbol leichter Regen
Feldkirch
8° / 11°
Symbol bedeckt

krone.tv

Sämtlichen Schiffen soll die Durchfahrt untersagt werden. 
Ölpreise ziehen an!
Iran belächelt Trumps Hormuz-Blockade: „Viel Spaß“
31 Euro für eine ÖBB-Vorteilscard, obwohl kein Zug fährt: Für viele Pensionisten aus den ...
Wirbel um Vorteilscard
Senioren zahlen für Rabatt: Ärger um Ticket-Zwang
Symbolbild
Behandlung billiger
Kranke Häftlinge werden nach Graz „abgeschoben“
Nur wenige der aus dem Verkehr gezogenen Autos wurden bis jetzt  versteigert.
Wichtige Entscheidung
Kampf gegen Raser: Auch Leasing-Kfz unterm Hammer
Fast jeder Politiker hat mittlerweile einen Instagram-Account – nicht jeder kann auch gut damit ...
„Völlig daneben“
Empörung über skurrile Iran-Videos im Parlament
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
715.606 mal gelesen
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Politik
Cobra schießt Kanzler-Limousine auf Autobahn ab
179.870 mal gelesen
An seinem Dienstauto entstand Sachschaden, der Bundeskanzler blieb unverletzt (Archivbild) 
Außenpolitik
US-Kriegsschiffe durchqueren Straße von Hormuz
105.352 mal gelesen
Die Meerenge Straße von Hormuz
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
8224 mal kommentiert
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Innenpolitik
Ungarn: ÖVP schießt scharf, auch Kickl reagiert
2116 mal kommentiert
Ungarns Ex-Ministerpräsident Viktor Orbán und FPÖ-Chef Herbert Kickl
Außenpolitik
Der „neue Orbán“ steht vor einer Herkulesaufgabe
1393 mal kommentiert
Mehr Vorarlberg
Prozess in Vorarlberg
Nach Attacke vor Wettbüro: 30-Jähriger verurteilt
Bei Prozess verurteilt
„Blöd“ geschaut: Maurer vermöbelt jungen Studenten
„Durch die Hintertür“
WWF kritisiert Vorarlbergs Wolfsabschuss-Novelle
Bürger verärgert:
Rustikale Methode: Baumstämme statt Parkplätze
Streit um Altpapier
Vorarlberger Gemeinden klagen Energie AG OÖ
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf