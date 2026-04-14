Nach Attacke vor Wettbüro: 30-Jähriger verurteilt

Im November 2025 hatte die Tat vor einem Wettbüro in Feldkirch für Aufsehen gesorgt. Am Montag stand nun der 30-jährige Nigerianer wegen versuchter schwerer Körperverletzung, schwerer Körperverletzung und Widerstands gegen die Staatsgewalt vor Gericht und zeigte sich wenig einsichtig. Der Angeklagte bestritt die Vorwürfe, einen anderen Mann geschlagen und sich später im Zuge seiner Verhaftung gegen die Polizisten gewehrt zu haben. „Ich wollte nur meinen Rucksack zurück“, beteuerte er.