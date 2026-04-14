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Wie Senioren in NÖ zu billigerem Strom kommen

Niederösterreich
14.04.2026 11:00
NÖ-Seniorenbund Präsident Karl Wilfing spricht mit EVN Vorstand Stefan Szyszkowitz über den ...
NÖ-Seniorenbund Präsident Karl Wilfing spricht mit EVN Vorstand Stefan Szyszkowitz über den neuen Stromtarif.(Bild: EVNDaniela Matejeschek)
Porträt von Lukas Lusetzky
Von Lukas Lusetzky

Die EVN möchte mit einem neuen Stromtarif Haushalte entlasten. Der Tarif muss aber übers Internet umgestellt werden. Für ältere Personen gibt es dazu Unterstützung beim Seniorenbund. 

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Um den rasant ansteigenden Energiepreisen entgegenzuwirken, gibt es seit 1. April von Niederösterreichs Energieversorger EVN einen neuen Stromtarif, mit dem zehn Cent pro Kilowatt im Versorgungsgebiet der Netz NÖ verrechnet werden. Damit genaue Tarifinformationen über Haupt- und Nebenzeiten gezielt bei Älteren ankommen und auch technische Hürden überwunden werden – man sollte den Tarif via Internet umstellen – wollen nun NÖ’s Senioren schnell und unbürokratisch helfen: Sie starten eine Kooperation mit der EVN.

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Wie wechselt man den Tarif?
Das erklärte Ziel der Aktion ist es, die Mitglieder flächendeckend über den neuen Tarif und die konkreten Umstiegsmöglichkeiten aufzuklären. Um sicherzustellen, dass die Informationen breit gestreut werden, bündeln die NÖs Senioren ihre kommunikativen Kräfte: Detaillierte Erklärungen und Anleitungen zum Tarifwechsel werden etwa in der kommenden Mitgliederzeitung, im Programm von Frei-Zeit TV sowie im regelmäßigen digitalen Newsletter platziert.

NÖs Senioren-Landesobmann Karl Wilfing: „Die derzeitigen Energiekosten sind gerade für die ältere Generation, die oft mit festen Pensionseinkünften kalkulieren muss, eine enorme Belastung. Mit dem neuen Stromtarif schafft die EVN nun eine wichtige und spürbare Entlastung.“ Es sei den NÖs Senioren ein großes Anliegen, dass diese Hilfe auch wirklich bei den Menschen ankommt. Man gebe Informationen weiter, wie Senioren diesen finanziellen Vorteil bestmöglich für sich nutzen können.

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