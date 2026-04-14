Wie Senioren in NÖ zu billigerem Strom kommen

Um den rasant ansteigenden Energiepreisen entgegenzuwirken, gibt es seit 1. April von Niederösterreichs Energieversorger EVN einen neuen Stromtarif, mit dem zehn Cent pro Kilowatt im Versorgungsgebiet der Netz NÖ verrechnet werden. Damit genaue Tarifinformationen über Haupt- und Nebenzeiten gezielt bei Älteren ankommen und auch technische Hürden überwunden werden – man sollte den Tarif via Internet umstellen – wollen nun NÖ’s Senioren schnell und unbürokratisch helfen: Sie starten eine Kooperation mit der EVN.