Wiener „Pokerkönig“ Peter Zanoni (71) gestorben

Selbst kein „enthusiastischer Spieler“

„Man hat Charity-Veranstaltungen organisiert (...), man hat Poker gelebt – auch wenn Peter Zanoni gar kein so enthusiastischer Pokerspieler war“, heißt es bei Pokerexklusiv. Der Unternehmer habe sich auch nach 2020 noch dafür eingesetzt, das Pokerspiel außerhalb der Casinos zu ermöglichen, und Kooperationsmöglichkeiten im Ausland gesucht. In den vergangenen Jahren sei es aber immer ruhiger um den Wiener geworden, bereits im Vorjahr habe sich sein Gesundheitszustand zunehmend verschlechtert.