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Wiener „Pokerkönig“ Peter Zanoni (71) gestorben

Wien
13.04.2026 13:40
Der Wiener „Pokerkönig“ Peter Zanoni ist im Alter von 71 Jahren gestorben. Er hatte Ende der ...
Der Wiener „Pokerkönig“ Peter Zanoni ist im Alter von 71 Jahren gestorben. Er hatte Ende der 1990er-Jahre begonnen, Pokerspiele anzubieten.(Bild: APA/Sarah-Maria Kölbl)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Unternehmer Peter Zanoni, der als „Pokerkönig“ bekannt ist, ist im Alter von 71 Jahren gestorben. Zanoni hatte Ende der 1990er-Jahre begonnen, Pokerspiele anzubieten. Damals galten diese noch als Geschicklichkeits- und nicht als Glücksspiel.

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Zanoni sei einer schweren Krankheit erlegen und im Kreise seiner Familie gestorben, teilte Pokerexklusiv am Sonntag online mit. Der Wiener Unternehmer war von Anfang an mit Klagen konfrontiert. „Eine Gesetzeslücke brachte Peter Zanoni auf die Idee, seine Concord Card Casinos zu gründen (...)“, heißt es bei Pokerexklusiv. Zuletzt gab es österreichweit zwölf Filialen und ungefähr 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Früher war für den Betrieb lediglich eine Gewerbeberechtigung nötig. Die Regierung änderte aber das Gesetz und erlaubt Pokern seit 2020 ausschließlich in Spielbanken. Zanoni hatte noch eine Übergangsfrist, die Lizenz lief aber Ende 2019 aus. Der Unternehmer legte sich regelmäßig mit Steuerbehörden an, führte zahlreiche Verfahren am Verwaltungs- und Verfassungsgerichtshof. Letztendlich ging die Gruppe 2020 aber pleite. Die Steuerschulden betrugen 600 Millionen Euro.

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Selbst kein „enthusiastischer Spieler“
„Man hat Charity-Veranstaltungen organisiert (...), man hat Poker gelebt – auch wenn Peter Zanoni gar kein so enthusiastischer Pokerspieler war“, heißt es bei Pokerexklusiv. Der Unternehmer habe sich auch nach 2020 noch dafür eingesetzt, das Pokerspiel außerhalb der Casinos zu ermöglichen, und Kooperationsmöglichkeiten im Ausland gesucht. In den vergangenen Jahren sei es aber immer ruhiger um den Wiener geworden, bereits im Vorjahr habe sich sein Gesundheitszustand zunehmend verschlechtert.

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