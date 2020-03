Casinos von „Pokerkönig“ Zanoni sind insolvent

Am 31. Jänner hat Pokercasino-Betreiber Peter Zanoni, dessen Pokerlizenz Ende 2019 ausgelaufen ist, den Betrieb seiner österreichweit zwölf Concord Card Casinos „freiwillig geschlossen“. Knapp zwei Wochen später, am 13. Februar, kündigte der 65-Jährige dann an, sieben davon am Valentinstag wieder zu öffnen.