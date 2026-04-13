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Im Salzkammergut

Hund biss Wanderer, aber sein „Herrl“ haute ab

Oberösterreich
13.04.2026 12:23
Symbolbild
Symbolbild(Bild: canva)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Das tut doppelt weh: Nicht genug, dass ein Hund in Ebensee (OÖ) einen Wanderer biss – sein „Herrl“ wollte einfach abhauen. Der Einheimische wurde ausgeforscht. Er wird wegen fahrlässiger Körperverletzung und dem im Stich lassen eines Verletzten angezeigt. 

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Ein 47-Jähriger aus Steyr wurde am Sonntag gegen 13 Uhr während eines Wanderausfluges in Ebensee durch einen nicht angeleinten Hund in die Wade gebissen, sodass eine blutende Wunde entstand. Der 65-jährige Hundebesitzer, ein Einheimischer, unterließ es, für eine angemessene Erstversorgung des Geschädigten zu sorgen, und zeigte sich unkooperativ. 

Er wurde eindeutig identifiziert
Der 65-Jährige versuchte zunächst, sich der Situation durch Verlassen des Tatortes zu entziehen. Dies konnte durch den Geschädigten sowie durch Zeugen vorerst unterbunden werden, wobei er sich in weiterer Folge dennoch vom Tatort entfernte. Durch Ermittlungen konnte der Mann ausgeforscht und eindeutig identifiziert werden. Anzeigen nach mehreren gesetzlichen Bestimmungen werden an die zuständige Behörde erstattet.

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