Hund biss Wanderer, aber sein „Herrl“ haute ab

Er wurde eindeutig identifiziert

Der 65-Jährige versuchte zunächst, sich der Situation durch Verlassen des Tatortes zu entziehen. Dies konnte durch den Geschädigten sowie durch Zeugen vorerst unterbunden werden, wobei er sich in weiterer Folge dennoch vom Tatort entfernte. Durch Ermittlungen konnte der Mann ausgeforscht und eindeutig identifiziert werden. Anzeigen nach mehreren gesetzlichen Bestimmungen werden an die zuständige Behörde erstattet.