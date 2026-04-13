Supertaifun bedroht US-Gebiete im Pazifik

„Aufgrund der jüngsten Warnungen appelliere ich an alle Einwohner, ihre letzten Sturmvorbereitungen jetzt abzuschließen“, sagte Gouverneur David Apatang. „Sollten Sie in einem Gebäude wohnen, das starken Winden möglicherweise nicht standhält, ergreifen Sie bitte proaktiv Maßnahmen, um einen sichereren Unterschlupf zu suchen.“ Auf die Straße solle man nur im absoluten Notfall gehen, die Nähe zu Küsten vermeiden. Die Nördlichen Marianen haben etwa 45.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Auf Guam leben mehr als 160.000 Menschen.