Extreme Winde erwartet
Supertaifun bedroht US-Gebiete im Pazifik
Die Nördlichen Marianen und Guam (USA) werden derzeit von einem Supertaifun bedroht. Laut Berichten könnten die Böen des Wirbelsturms mehr als 300 Kilometer pro Stunde erreichen. Flüge in die Region wurden gestrichen, Schulen geschlossen.
Die Nördlichen Marianen sind ein US-Außengebiet im westlichen Pazifik nordöstlich der Philippinen. Guam ist ebenfalls US-Territorium und befindet sich weiter südlich. Das amerikanische Forschungsinstitut Cira rechnet mit möglicherweise „katastrophalen Wetterbedingungen“. Auch für die Inseln Saipan, Tinian und Rota gilt seit Montagmittag (Ortszeit) Taifun-Warnstufe I. Das bedeutet, dass innerhalb von zwölf Stunden zerstörerische Winde erwartet werden.
Zuletzt lag der gefährliche tropische Wirbelsturm „Sinlaku“ knapp 500 Kilometer südöstlich von Saipan. Meteorologinnen und Meteorologen rechnen damit, dass der Sturm seine Zugbahn beibehält und entweder nahe an den Inseln vorbeizieht oder sie direkt trifft.
„Aufgrund der jüngsten Warnungen appelliere ich an alle Einwohner, ihre letzten Sturmvorbereitungen jetzt abzuschließen“, sagte Gouverneur David Apatang. „Sollten Sie in einem Gebäude wohnen, das starken Winden möglicherweise nicht standhält, ergreifen Sie bitte proaktiv Maßnahmen, um einen sichereren Unterschlupf zu suchen.“ Auf die Straße solle man nur im absoluten Notfall gehen, die Nähe zu Küsten vermeiden. Die Nördlichen Marianen haben etwa 45.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Auf Guam leben mehr als 160.000 Menschen.
Selbst wenn das Zentrum des Taifuns nicht direkt über die Inseln zieht, ist mit schweren Schäden durch extreme Winde, heftige Regenfälle und Sturmfluten zu rechnen. US-Präsident Donald Trump hat Hilfen der Katastrophenschutzbehörde aktiviert.
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