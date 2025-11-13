Skandal um Phantom-Schutzbauten nach Taifunen

Die Philippinen leiden noch immer unter den Folgen des Supertaifuns „Fung-wong“, der das Land am Sonntag heimgesucht und hunderte Dörfer überflutet hatte. Nur wenige Tage zuvor hatte Taifun „Kalmaegi“ die Zentralphilippinen getroffen, allein durch ihn starben mehr als 230 Menschen. Verantwortlich für die hohe Opferzahl war nach Angaben von Experten auch fehlender Schutz vor Überschwemmungen.