Last-Minute-Tor kickt Salzburg aus Titelträumen

„So brauchen wir nicht mehr über den Titel zu reden – das macht wenig Sinn“, sagte Salzburg-Trainer Daniel Beichler nach dem 2:3 gegen den LASK. Xavier Mbuyamba traf in Minute 95 zum Sieg der Oberösterreicher. Die Highlights der Partie sehen Sie in Kooperation mit Sky Sport Austria hier ...
Das Ende der Titeldurststrecke ist für Red Bull Salzburg in weite Ferne gerückt. Die Salzburger haben ihre erste Fußball-Meisterschaft seit 2023 nach der 2:3-Heimpleite am Freitag gegen den LASK längst nicht mehr in der eigenen Hand. Die Linzer haben sich vor den beiden anstehenden direkten Duellen zum ersten Verfolger von Titelverteidiger Sturm Graz aufgeschwungen.
„Der LASK hätte uns noch mehr wehtun können mit den Fehlern, die wir gemacht haben“, meinte Beichler. „Wir werden nichts unversucht lassen, um stabiler und konstanter zu werden.“ Keine Rolle wird dabei vorerst Clement Bischoff spielen. Der dänische Flügelspieler stand zum dritten Mal in Folge nicht im Kader. „Es hat einen Vorfall gegeben“, bestätigte Beichler. „Mehr will ich dazu nicht sagen, es wird intern aufgearbeitet.“
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