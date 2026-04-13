Last-Minute-Tor kickt Salzburg aus Titelträumen

„Der LASK hätte uns noch mehr wehtun können mit den Fehlern, die wir gemacht haben“, meinte Beichler. „Wir werden nichts unversucht lassen, um stabiler und konstanter zu werden.“ Keine Rolle wird dabei vorerst Clement Bischoff spielen. Der dänische Flügelspieler stand zum dritten Mal in Folge nicht im Kader. „Es hat einen Vorfall gegeben“, bestätigte Beichler. „Mehr will ich dazu nicht sagen, es wird intern aufgearbeitet.“