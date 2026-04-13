„Emily in Paris“-Dreh in Monaco und Griechenland

Paris, Rom und nun auch Monaco und Griechenland? Die Hauptfigur Emily packt in der sechsten Staffel der Netflix-Erfolgsserie „Emily in Paris“ laut Medienberichten erneut die Reisekoffer.
Wie das Branchenblatt „Variety“ berichtete, sollen im Mai die Dreharbeiten für die neue Staffel starten. Gedreht werden soll demnach auch in Griechenland und Monaco.
Einladung von Koch Gabriel
Am Ende der fünften Staffel schreibt der gut aussehende Koch Gabriel (Lucas Bravo) der Hauptfigur Emily (Lily Collins) eine Postkarte, auf der er sie nach Griechenland einlädt.
Emily und der Koch hatten in der ersten Staffel etwas miteinander und bandeln seither immer wieder miteinander an. Wie es mit den beiden in der sechsten Staffel weitergeht, dazu war zunächst nichts bekannt.
Fünfte Staffel spielte in Rom
Tudum, der Fanhub von Netflix, zitierte in einem Bericht zu den neuen Drehorten Serienschöpfer Darren Star: „Die Serie heißt ,Emily in Paris‘. Sie wird ihren Heimatort nie dauerhaft verlassen. Aber wenn ich das Publikum auf eine Reise irgendwo anders hin mitnehmen könnte, fände ich das toll.“
In der romantischen Komödie geht es um die ehrgeizige Marketing-Expertin Emily (Lily Collins) aus Chicago, die zum Arbeiten in Frankreichs Hauptstadt zieht. Staffel 5 der Hitserie, die im Dezember 2025 erschien, spielte außerdem in Rom und Venedig.
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