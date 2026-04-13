„Emily in Paris“-Dreh in Monaco und Griechenland

Fünfte Staffel spielte in Rom

Tudum, der Fanhub von Netflix, zitierte in einem Bericht zu den neuen Drehorten Serienschöpfer Darren Star: „Die Serie heißt ,Emily in Paris‘. Sie wird ihren Heimatort nie dauerhaft verlassen. Aber wenn ich das Publikum auf eine Reise irgendwo anders hin mitnehmen könnte, fände ich das toll.“