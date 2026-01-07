Vorteilswelt
Fans jubeln

Netflix sagt „Oui“ zu 6. „Emily in Paris“-Staffel

Society International
07.01.2026 08:23
„Emily in Paris“ geht weiter: Netflix bestätigte gerade die 6. Staffel der Erfolgsserie.
„Emily in Paris“ geht weiter: Netflix bestätigte gerade die 6. Staffel der Erfolgsserie.(Bild: © 2025 Netflix, Inc.)

Fans von „Emily in Paris“ können sich auf eine weitere Staffel der Erfolgsserie freuen. „Emily in Paris kehrt mit Staffel 6 zurück!“, verkündeten die Streamingplattform Netflix und Hauptdarstellerin Lily Collins auf Instagram.

0 Kommentare

Ein Clip zeigt Collins, wie sie auf einem Smartphone-Bildschirm erscheint und in Paris eine als Ziffer sechs geformte Kerze auspustet. Diese steckt in einem Croissant auf einem französischen Balkon mit dem Eiffelturm im Hintergrund.

Mit diesem Clip bestätigte Netflix die sechste Staffel von „Emily in Paris“:

Neue Liebes-Abenteuer mit Emily
In der romantischen Komödie geht es um die ehrgeizige Marketing-Expertin Emily (Lily Collins) aus Chicago, die zum Arbeiten in Frankreichs Hauptstadt zieht. Staffel 5 der Hitserie, die im vergangenen Monat erschien, spielt außerdem in Rom.

Die Fans von „Emily in Paris“ fragen sich wohl: Wie geht es mit Gabriel und Emily in Staffel 6 ...
Die Fans von „Emily in Paris“ fragen sich wohl: Wie geht es mit Gabriel und Emily in Staffel 6 weiter?(Bild: © 2025 Netflix, Inc.)

Neben Collins sind auch unter anderem Ashley Park als Emily Freundin Mindy, Philippine Leroy-Beaulieu als ihre Chefin Sylvie sowie Lucas Bravo als gut aussehender Koch Gabriel in der Hit-Serie zu sehen.

Lesen Sie auch:
Lily Collins hat mit ihrem Look am Bahnhof in Paris für Aufsehen gesorgt. Die Serien-Emily ...
Très chic, Emily!
Collins in Dessous: Mantel auf, Paris begeistert!
15.12.2025
Krone Plus Logo
Hautnah auf der Piste
„Emily in Paris“-Star auf Kurzbesuch in Österreich
04.01.2026

Die Serie von „Sex and the City“-Schöpfer Darren Star gehört zu den größten Netflix-Hits. Auch die fünfte Staffel konnte laut Netflix nach ihrem Start innerhalb von elf Tagen 26,8 Millionen Aufrufe verzeichnen. In den Kommentaren drückten Fans ihre Freude über die Verlängerung der Serie aus.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading
