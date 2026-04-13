Nächtlicher Coup: Unbekannte beschädigten Tresor

Gegen 1 Uhr schrillten die Alarmglocken: Ein automatischer Einbruchsalarm ließ die Polizei aufhorchen. Eine Streife der Polizeiinspektion Imst rückte umgehend aus und stellte vor Ort fest, dass die Glastür eines Nebeneingangs des Geschäfts gewaltsam eingeschlagen worden war.