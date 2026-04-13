Nächtlicher Coup: Unbekannte beschädigten Tresor

In der Nacht auf Montag wurde in Imst in Tirol ein Gewerbebetrieb zum Ziel eines dreisten Einbruchs. Unbekannte Täter schlugen zu, beschädigten einen Tresor massiv und entkamen unerkannt.
Gegen 1 Uhr schrillten die Alarmglocken: Ein automatischer Einbruchsalarm ließ die Polizei aufhorchen. Eine Streife der Polizeiinspektion Imst rückte umgehend aus und stellte vor Ort fest, dass die Glastür eines Nebeneingangs des Geschäfts gewaltsam eingeschlagen worden war.
Täter konnten flüchten
Sofort wurde das Gebäude von mehreren Polizeistreifen durchsucht – jedoch ohne Erfolg. Von den Tätern fehlte jede Spur. Offenbar gelang ihnen die Flucht noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte.
Spur der Verwüstung
Im Inneren des Geschäfts bot sich den Beamten ein Bild der Verwüstung: Ein Tresor wurde mit massiver Gewalt schwerbeschädigt. Ob und was daraus entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.
Ermittlungen laufen
Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und arbeitet mit Hochdruck daran, die flüchtigen Täter auszuforschen.
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